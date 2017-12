Incêndio destrói quarto de apartamento em condomínio no Vale do Gavião

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta sexta-feira (08) para atender a uma ocorrência de incêndio em um apartamento no Condomínio Village Leste, no bairro Vale do Gavião, zona Leste de Teresina. O fogo se concentrou em um quarto e destruiu completamente o aposento, é o que informa o tenente Carlos Nascimento, do Comando de Socorro.



Os bombeiros ainda aguardam o resultado da perícia para poderem dizer o que teria causado o incêndio. “O morador disse que deu uma saída e quando voltou só sentiu o cheiro de queimado, abriu a porta e viu as chamas no quarto. Os vizinhos ainda usaram os extintores do prédio e as mangueiras do jardim para tentar apagar o fogo, mas não conseguiram e acionaram a guarnição”, relata o tenente Nascimento.





O fogo foi controlado cerca de uma hora depois, mas deixou um rastro de destruição: duas camas foram totalmente consumidas pelas chamas e uma rachadura se formou na parede, de onde o reboco caiu. O fogo acabou comprometendo em parte a estrutura do apartamento, que fica no quarto e último andar do edifício Granada. O fogo atingiu ainda o guarda-roupas do morador do apartamento e destruiu todas as peças.

Os bombeiros avaliam ainda os danos na estrutura geral do prédio e em outros apartamentos.

Veja o vídeo





Fogo nas margens do Rio Poti

Além do incêndio no apartamento do Village Leste, os Bombeiros foram chamados também para conter as chamas que se espalhavam pela vegetação às margens do Rio Poti, na zona Leste a cidade, próximo ao Shopping Natureza. O local é área de preservação ambiental.

Segundo informou o Comando de Socorro, o fogo teria começa por conta de uma bagana de cigarro e, a vegetação seca, facilitou que as chamas tomassem maiores proporções. “Nós estivemos no local por duas vezes hoje. De manhã nos acionaram e conseguimos controlar o princípio de fogo, mas agora de tarde a fumaça voltou a se concentrar e nós voltamos até lá para refazer o resfriamento do trecho”, explica o tenente Nascimento.

O fogo no local já foi controlado, mas a fumaça ainda permanecia no ar até o começo da tarde. Os Bombeiros pediram às pessoas que evitassem transitar à pé próximo à margem Leste do Rio Poti para não inalar a fumaça, pelo menos durante a tarde, período mais quente do dia.

Maria Clara Estrêla