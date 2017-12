Incêndio atinge depósito dos Correios na zona Sul de Teresina

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h30min da manhã desta segunda-feira (18) para conter um incêndio que atingiu o depósito dos Correios, localizado na Avenida Walter Alencar, na zona Sul de Teresina. As chamas consumiram prateleiras, cadeiras, compressores de ar condicionar e até mesmo computadores que ficavam guardados no local.



Segundo o tenente Linhares, do Comando de Socorro da Corporação, o depósito continha apenas objetos que não eram mais usados pelos Correios e seriam postos em leilão, portanto os prejuízos para empresa acabaram não sendo tão grandes quanto se o fogo tivesse atingido a parte central do prédio.

“Nós conseguimos controlar as chamas com relativa facilidade, uma vez que elas se concentraram no depósito. Tentamos evitar que elas se alastrassem para a parte principal da Central de Distribuição e atingisse inclusive a vizinhança, porque, neste caso, os danos seriam bem maiores”, relata o tenente Linhares.

O local, no entanto, ainda tem muita fuligem e os Bombeiros aguardam o fim do resfriamento de depósito para que o material possa ser retirado e o espaço limpo. Questionado sobre o que teria causado o fogo, o Comando de Socorro informou que somente a perícia poderá afirmar com mais certeza as circunstâncias do início do incêndio, mas há a hipótese de uma pane elétrica.

Como não haviam funcionários no local e os Bombeiros conseguiram chegar rapidamente, não houve feridos no incêndio. Os danos e prejuízos foram somente materiais.

Maria Clara Estrêla