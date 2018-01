HUT pede ajuda para encontrar família de paciente sem identificação

O Hospital de Urgência de Teresina (HUT) pede ajuda à população para encontrar a família de um paciente que está internado na estabilização sem identificação. Ele foi encontrado por moradores numa estrada perto do município de Nazária hoje (11), por volta 10 horas da manhã, inconsciente e sem documentos.

O homem estava usando uma farda de cor azul com o slogan de uma empresa de construção civil: NPJ construções. O paciente é do sexo masculino, negro, tem cabelo curto e preto e com uma aparência de aproximadamente 50 anos.



De acordo com a gerente do Serviço Psicossocial do HUT, Annalzira Soares, foi encontrado, próximo ao paciente, uma sacola com um controle de alarme de motocicleta. “Ele foi vítima de um traumatismo craniano grave. Acreditamos que seja uma vítima de assalto. Como encontraram um controle de alarme de moto, podem ter levado seus documentos e a motocicleta”, explicou Annalzira.

Quem puder ajudar a identificar o paciente pode procurar o serviço social do HUT ou ligar para 3218 3944.

HUT