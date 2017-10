Homem carrega imagem da esposa e pede que os maridos apoiem suas mulheres

A 11ª edição da Caminhada Rosa, promovida pela Fundação Maria Carvalho Santos, mobilizou pelo menos set mil pessoas neste domingo (08). O grupo seguiu pela avenida Frei Serafim até o Teresina Shopping, onde foram distribuídas senhas para que as mulheres façam o exame de mamografia.



Edson Silva levou uma imagem da esposa Márcia Andrade, em tamanho real. Ela morreu há dois meses, vítima da doença. É uma alegria estar participando e ajudando a conscientizar tanto homens quanto mulheres”, afirma.

Márcia e Edson foram casados há 28 anos e tiveram uma filha. “Eu gostaria de destacar para os homens que apoiem as mulheres nesse momento. Eu estive o tempo todo ao lado da minha esposa”, afirma, emocionado.

O prefeito Firmino Filho também participou da caminhada e destacou que a marcha já virou uma tradição em Teresina, graças à liderança do presidente da Fundação Maria Carvalho, o mastologista Luís Airton. “Ele assumiu esse papel com muita paixão e, junto com os voluntários, tem sido a energia necessária para que esse momento cresça ao longo dos anos”, disse.

Para Luís Airton, a mobilização contra o câncer de mama é importante em todas as esferas, como na sociedade civil, no poder público, nas empresas e nas organizações. “É preciso não apenas se pintar de rosa, mas apoiar as ONGs e os trabalhos que elas desenvolvem”, sugere.

Marlene Silva, que está em tratamento contra o câncer de mama há seis meses, afirma que a caminhada é importante nesse momento da sua vida. “Me sinto fortalecida por ver tanta gente mobilizada”, afirma.



Ao final da caminhada, os participantes foram surpreendidos com uma chuva de rosas, jogadas de um helicóptero.

Nayara Felizardo, com informações de Glenda Uchôa