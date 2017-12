História do soldadinho de chumbo estampa selo de Natal dos Correios

O lançamento do tradicional Selo de Natal dos Correios aconteceu ontem (14) na agência central da instituição. O selo é lançado todos os anos na Arquidiocese de Teresina, com a presença do bispo; no entanto, este ano, a solenidade ocorreu na central dos Correios. O tema do material em 2017 é a famosa história do soldadinho de chumbo, do autor Hans Christian Andersen.

No conto, um dos sete soldadinhos de chumbos se apaixona pela bailarina. Devido a este amor platônico, um duende malvado o amaldiçoa. O soldado passa por diversos perigos, ele para até na barriga de um grande peixe. Quando ele retorna, encontra sua amada outra vez; porém, por maldição do duende, uma criança joga o pobre soldadinho na lareira e, posteriormente, a bailarina também acaba no fogo. O pequeno soldado derreteu e se transformou em um coração de plástico, e da bailarina sobrou uma lantejoula que a mesma carregava no pescoço.



Selos especiais são ótima opção para colecionadores e já estão disponíveis para compra (Foto: Moura Alves/O Dia)



“O soldadinho de chumbo foi escolhido pois transmite uma história de amor e paixão, trazendo a magia do Natal, englobando a questão de poder passar por muitas dificuldades, como a história conta, mas enfrentá-las”, explica a superintendente estadual dos Correios no Piauí, Eurides Messias.

A superintendente dos Correios no Piauí ressalta ainda a importância do lançamento do selo. “Para nós [Correios], representa muito este selo, pois é o nosso primeiro produto, é a nossa marca”, diz. Ela ainda acrescenta qual o principal público que adquire o produto. “Muitos colecionadores principalmente; todo selo lançado, o colecionador compra”, acrescenta. A ilustração dos selos foi produzida pela artista Natana Erica Araújo.

Os selos são gomados, no valor de R$ 2 e são autoadesivos. Segundo a chefe da agência filatélica, Joanice Maria de Sousa, o selo postal já está disponível para venda em todas as agências filatélicas e Correios de todo o país. “Como já está disponível em todo o Brasil, qualquer pessoa pode procurar os Correios e adquirir seu selo para colar na sua correspondência”, completa.

Gabrielle Alcântara - Jornal O Dia