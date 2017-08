Fusão de linhas na zona Sul começa a valer a partir de segunda-feira

O itinerário das linhas de ônibus 004 (IAPC/Cristo Rei) e 516 (Lourival Parente/Morada Nova/Shopping/ São João) serão fundidas a partir da próxima segunda-feira (31), alterando a rota dos usuários de transporte público dos bairros Cristo Rei, Morada Nova e Lourival Parente, na zona Sul de Teresina.

Com a alteração, o curso da linha 004 será integrado na 516, que antes fazia o percurso entre o bairro Morada Nova e o Shopping, passando pela região do bairro São João. A partir da próxima semana, o ônibus 516 fará o mesmo percurso pelo bairros Ilhotas, Cristo Rei e alguns conjuntos habitacionais na região, antes atendidos pela linha 004. A informação é de Francisco Nogueira, diretor de Transportes Públicos da Strans.

Para alguns, o percurso será menor, para outros será maior e mais demorado (Foto: Arquivo O Dia)

Segundo ele, cada linha dispõe de três veículos e, com a fusão, a quantidade de ônibus circulando irá aumentar, passando a ser seis disponíveis para a linha 516. Francisco Nogueira fala que o objetivo é otimizar as viagens e reduzir o intervalo de tempo entre os ônibus para os usuários, e o que antes demorava 50 minutos de viagem, será reduzido em até 50%.

Justificativa

A modificação é baseada em pesquisas da Strans acerca da quantidade de passageiros em cada linha, que constatou lotação na linha que atendia os bairros Morada Nova e Lourival Parente e quantidade reduzida no trajeto que tinha destino ao Cristo Rei. O diretor informa que o itinerário da linha 516 era atendido por outras quatro linhas – 509, 510, 327 e 723 – que fazem percurso semelhante aos que serão alterados nesses trechos que se cruzam.

“Com mais linhas entrando nos bairros, essa linha começa a ser sobreposta com outras linhas existentes, que fazem percursos semelhantes em locais que não são atendidos por nenhuma linha. Verificamos que a 516 já era atendida por outras linhas, ou seja, vá- rios ônibus fazendo o mesmo percurso e alguns locais ficam com poucos ônibus”, explica.

Trajetos

Ainda de acordo com Francisco Nogueira, a mudança vai atender a população dos bairros Redenção, Três Andares e adjacências, já que a linha 516 não seguirá mais pela região Sudeste e fará o percurso do 004, pegando a Ponte Anselmo Dias, transitando na Avenida Barão de Castelo Branco, entrando no bairro Cristo Rei pela Rua Abdias Neves, voltando pela mesma e seguindo em direção à Marechal Castelo Branco.

Além disso, a novidade é que os usuários que antes utilizam a linha IAPC/ Cristo Rei poderão ter acesso aos shoppings Teresina e Riverside, locais que antes não passavam. “O pessoal do bairro Ilhotas não vai ser prejudicado, a mesma rota vai ser obedecida. Quem vinha do Lourival e do IAPC não tinha opção de ônibus para o shopping e agora vai ter essa opção”, conclui.

Outras mudanças

Por conta das alterações anunciadas pela Strans, as linhas 509 (Parque Jurema/ Shopping/São João) e 510 (Parque Jurema/Dirceu II/ João XXIII) passarão por adaptações para atender à rota anterior realizada pela linha 516, que antes passava pelo bairro São João, em direção ao Mercado do Peixe e Avenida dos Expedicionários.

O diretor de Transportes Públicos da Strans, Francisco Nogueira, comenta que o órgão está analisando cada caso para não haverem transtornos. Os usuários que antes se utilizavam da linha 516 para ir às proximidades do São João devem pegar as linhas Rodoviária Circular I e II (327 e 723), que também atendem as demandas do bairro

Mudanças dividem opinião dos usuários



A alteração das linhas de ônibus da zona Sul divide a opinião dos usuários. A estudante Kevelin Brito reside no bairro Morada Nova e estuda em uma faculdade no bairro São João. Ela precisa exclusivamente da linha 516 para fazer o trajeto até a instituição. Segundo ela, antes o trajeto até a faculdade durava cerca de 20 minutos e o ônibus passava na parada a cada 40 minutos.

Com a mudança, a linha 516 não passará mais no local e Kevelin já estuda outras formas de chegar ao destino, como por meio do Rodoviária Circular I e II. Mas, nesse caso, seu trajeto passará a ser realizado no dobro de tempo da linha 516.

“Isso vai me prejudicar bastante porque estudo de manhã e todo dia pego o 516. Sei que o Circular demora bastante porque tenho amigos que pegam e reclamam. Isso vai me atrasar nos horários, vai bagunçar toda rotina que já tenho com o 516. Eu sei que pelo menos na volta da faculdade demora muito, porque o Rodoviária ainda vai passar pelo Dirceu antes de chegar ao meu bairro”, reclama.

Por outro lado, o estudante Filipe Maciel será beneficiado com a fusão das linhas. Ele conta que pegava a linha 004 em direção ao Centro de Teresina para de lá pegar o ônibus em direção à sua escola, localizado no bairro Morada Nova. Com isso, o usuário não podia fazer integração entre as linhas e pagava duas passagens. Com a alteração, Filipe terá que pegar somente um ônibus.

“Se for possível eu pegar um ônibus só, vai ser muito bom para mim. Eu precisava sair de casa 10h30 todos os dias para estar na escola às 12h15, pagando mais caro porque como são dois ônibus da zona Sul, eles não integram e era muito complicado. A expectativa é economizar e também que o ônibus passe mais rápido”, comemora.

Virgiane PassosLetícia Santos