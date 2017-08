Fusão das linhas de ônibus 516 e 004 entra em vigor nesta segunda-feira

A mudança que atinge duas linhas de ônibus da zona Sul da Capital entra em vigor hoje (31) e a população deve estar atenta às alterações. A linha 004 (IAPC/Cristo Rei) e a 516 (Lourival Parente/ Morada Nova/Shopping/ São João), que antes tinham percursos diferentes, foram fundidas em uma só - a nova linha 516 - e ganhou novo itinerário.

Com a modificação, o curso da linha 004 foi integrado ao do ônibus 516, que agora faz o mesmo percurso pelos bairros Ilhotas, Cristo Rei e alguns conjuntos habitacionais da região, antes atendidos pela linha 004. A nova linha vai entrar na Ponte Anselmo Dias, transitando na Avenida Barão de Castelo Branco, entrar no bairro Cristo Rei pela Rua Abdias Neves, voltar pela mesma e seguir em direção à Marechal Castelo Branco.

Mesmo percorrendo um trajeto maior agora, o tempo de espera pelo ônibus 516 reduzirá, segundo o diretor da Strans (Foto: Moura Alves/ O Dia)

Além disso, a nova linha também passará pelos três shoppings de Teresina, o que traz melhorias para os usuários da linha 004, que antes tinham que pegar outro ônibus para ir ao shopping ou parar em uma parada mais longe do local.

Justificativa

Segundo o diretor de Transportes Públicos da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), Francisco Nogueira, a alteração foi realizada de acordo com o resultado da avaliação de sistema que a Strans realiza diariamente.

“Nós fazemos uma avaliação do sistema para verificar a situação atual. A cidade está crescendo, os usuários também. E os indicativos da avaliação são através de denúncias de lotação, questões de demanda e oferta, reclamações de demoras. Desde maio, acompanhamos o desempenho de algumas linhas e percebemos a necessidade de mudanças”, enfatiza.

Francisco Nogueira afirma que a Strans já fez alterações na zona Norte, zona Sudeste e também identificaram essa necessidade na zona Sul. Ele explica que a linha 004 era exclusivamente voltada para a região do Cristo Rei e IAPC e o itinerário da linha 516 fazia o mesmo trajeto que outras quatro linhas, a 509, 510, 327 e 723. Por esse motivo, viram na integração dos dois uma saída para os problemas de superlotação e demora dos ônibus.

Segundo o diretor de Transportes Públicos, mesmo percorrendo um trajeto maior agora, o tempo de espera pelo ônibus 516 reduzirá, visto que antes cada linha continha três ônibus e agora a nova linha contará com seis. “Ele ficou com um percurso maior, mas antes você só tinha três opções, agora vão ter seis ônibus da mesma linha rodando. O que antes era em torno de 50 minutos esperando, agora reduzirá para cerca de 22 minutos”, assegura.

Paradas também serão modificadas

Com fusão das linhas 004 e 516, algumas paradas principais no Centro de Teresina vão mudar. As paradas da região da Praça do Fripisa e da Avenida Frei Serafim, que eram distintas para os ônibus dessas linhas, agora são uma só. “Vamos colocar fiscais nessas paradas para explicar. A previsão é que, dentro de uma semana, essa adaptação já esteja normalizada”, diz o diretor.

Os usuários que pegavam o ônibus do IAPC (004) na Praça do Fripisa devem, agora, se direcionar para a parada da linha 516, que é localizada atrás do Instituto Federal do Piauí (IFPI). Na Frei Serafim, a população deve pegar o ônibus no Hospital Getúlio Vargas, mas a Strans informa que essa parada ainda está sob observação, por conta da grande quantidade de ônibus que já faz parada no local, sendo, portanto, suscetível a modificações.

Adaptação

Para auxiliar a população durante esse período de adaptação, a Strans vai colocar agentes dentro dos ônibus e nas principais paradas da cidade para informar e esclarecer as mudanças aos usuários do transporte público. Nos primeiros 15 dias de agosto, vão ser realizadas avaliações para verificar se a alteração atende aos objetivos propostos.

Francisco Nogueira ressalta que, desde 12 de julho, foi feito panfletagem nos dois ônibus informando e explicando as modificações, além de cartazes nos transportes.

Virgiane PassosKaroll Oliveira