FMS convoca 255 aprovados em concurso da extinta FHT

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) convoca novos candidatos aprovados/classificados nos Concursos Públicos realizados pela Universidade Estadual do Piauí – UESPI/NUCEPE – 01/2015 E 1/2016, da extinta Fundação Hospitalar de Teresina, a comparecerem no Núcleo de Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoas, a partir do dia 9/8/2017, localizado na Rua Governador Artur de Vasconcelos, 3015, Aeroporto de segunda a quinta-feira das 8h às 12h.

Ao todo estão sendo convocados 21 médicos plantonistas clínicos gerais, um técnico em imobilização em gesso, dois técnicos em patologia clínica, 150 técnicos de enfermagem, 30auxiliares administrativos, um programador, 14 enfermeiros, 20 enfermeiros plantonistas, cinco assistentes sociais, dez fisioterapeutas, um nutricionista.

O setor de Recursos Humanos da FMS orienta que os convocados compareçam ao setor para se informarem sobre a documentação e exames a serem realizados para assumirem as vagas.

Confira a lista oficial dos convocados.



Da redação