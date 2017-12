Fim de ano altera horário de funcionamento dos estabelecimentos

Durante o período do Natal e das festividades de virada de ano, a programação do comércio, shoppings, bancos e outros estabelecimentos de Teresina será diferenciada para melhor atender o público que deixa as compras de presentes e pagamentos para a última semana do ano.

Os supermercados Extra e Pão de Açúcar, da zona Leste de Teresina, irão funcionar das 7h às 18h nos dias 24 e 31 de dezembro; nas mesmas datas, o Extra Super, na zona Sul, funciona com uma hora a mais, até as 19h. Já o Grupo Carvalho, nos dias 24 e 31 de dezembro, tem funcionamento até às 14h. E, nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2018, as lojas estarão fechadas.

Os shoppings da cidade também funcionam de forma diferenciada. O Shopping Rio Poty, no dia que antecede o Natal, 24, terá a praça de alimentação, lojas, cafeterias e parques funcionando das 10h às 18h e o Cinepólis e a Bodytech das 9h às 14h. No dia 25, apenas a praça de alimentação e os parques abrirão ao meio dia.



Agências bancárias não irão abrir para o público dia 29 de dezembro (Foto: O Dia)



Já no Teresina Shopping, nos dias 24 e 31 de dezembro, o funcionamento é das 10h às 20h. Dias 25 e 1º de janeiro, o shopping estará fechado. O Riverside funciona normalmente dia 24, das 10h às 22h, e dia 31, o varejo e a praça de alimentação funcionam das 10h às 18h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o Riverside estará fechado.

O Centro comercial de Teresina, neste sábado (23), funciona normalmente até as 18h, assim como no domingo (24) os estabelecimentos funcionarão normalmente. As informações são do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Piauí (Sindilojas-PI).

Já as agências bancárias, segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban),não irão realizar atendimento externo para o público no dia 29 de dezembro. Desta forma, o dia 28 de dezembro será o último dia do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes.

As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo), bem como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagas no primeiro dia útil seguinte aos feriados (26/12/2017 e 02/01/2018), sem a incidência de multa por atraso. Vale lembrar que os tributos já vêm com data ajustada em relação ao calendário de feriados (federais estaduais e municipais).

Canais de atendimento

Durante os feriados, o público pode utilizar os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes (casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados) para realizar operações bancárias. Além disso, as contas que possuem código de barra poderão ser pagas nos próprios caixas automáticos. Já em relação aos boletos bancários, os clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão fazer o agendamento pelos canais eletrônicos ou pagá -los por meio do Débito Direto Autorizado – DDA.

Gabrielle Alcântara - Jornal O Dia