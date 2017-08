Comoção marca missa de 7º dia da filha do ex-secretário Francisco Costa

Aconteceu nesta segunda-feira (31), na capela da Polícia Militar, a missa de sétimo dia de morte de Alyria Costa, filha do diretor do Instituto de Águas do Piauí e ex-secretário de Saúde Francisco Costa. A cerimônia foi marcada por grande comoção, com a presença de familiares e amigos. O governador Wellington Dias e a secretária de Educação, Rejane Dias, também participaram da missa.





Neste final de semana, Francisco Costa falou sobre a dor da perda através das redes sociais e também postou um vídeo em que aparece ao lado da filha Alycia, de 5 anos. Ainda usando um colar cervical, a menina mandou um beijo e tranquilizou as pessoas. “Oi pessoal, estou bem”, diz Alycia, antes de mandar um beijo com a mão.

A menina sobreviveu a um grave acidente de trânsito, quando o carro em que estava colidiu frontalmente com um caminhão, no km 290 da rodovia BR 230, próximo à cidade de Floriano. Alycia e a mãe Sara Jane Morais sobreviveram, mas a irmã mais velha da menina, a pequena Alyria, de 9 anos, e o engenheiro Rubens Nery, que dirigia o veículo, morreram no acidente. Sara Jane passou alguns dias na UTI, mas já recebeu alta.

Outra celebração pelo sétimo dia de morte de Alyria Costa acontece hoje na Igreja Matriz de São Francisco do Piauí, às 17h30.





Nayara FelizardoAndrê Nascimento