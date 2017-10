Fechamento de retornos na zona norte aumenta percurso e irrita motoristas

Motoristas que trafegam pela avenida Duque de Caxias, trecho entre o balão da Coca-Cola até o cruzamento com a Avenida Pernambuco, devem ficar atentos com as mudanças que estão ocorrendo ao longo da via. O trecho que está em obras, teve as ciclovias retiradas e recentemente alguns retornos foram fechados.



Foto: Moura Alves/ODIA

Com um canteiro central, a avenida permite tráfego nos sentidos norte-centro e norte-leste. Do balão da Coca-Cola até o cruzamento com a Avenida Pernambuco, são cerca de 3,2 Km. Antes das obras serem iniciadas, esse trecho continha seis retornos e quatro cruzamentos. Atualmente, o trecho conta com três retornos e três cruzamentos.

Incomodados com as consequências das obras realizadas ao longo da avenida, os moradores da região estão realizando um abaixo-assinado contra o fechamento dos retornos. O local já foi alvo de protestos em setembro pela retirada das ciclovias.

Foto: Moura Alves/ODIA



Carolina Costa, síndica de um dos condomínios localizados próximo à Duque de Caxias, conta que a insatisfação com o fechamento dos retornos é coletiva. “Tiraram as ciclovias e fecharam os retornos por conta da integração, foi o que nos disseram. Daqui a pouco vão tirar até um dos sinais”, disse.

De acordo com Vita Macêdo, que mora há mais de 30 anos na Duque de Caxias, as mudanças na avenida não foram favoráveis à população. “De manhã, para deixar meus filhos na escola, é um processo complicado. E agora vai piorar, pois eu preciso dar uma volta enorme pela rua de trás, para sair lá depois do Parque da Cidade. Haja gasolina, haja dinheiro e tempo! ”, reclamou.



Foto: Moura AlvesODIA

O Portal O DIA tentou contato com a Superintendência de Trânsito de Teresina, mas não conseguiu resposta.

Nayara FelizardoGeici Mello