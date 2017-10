Fechamento de registro seria causa de falta d’água em bairro de Teresina

A falta d’água é um problema que afeta muitos teresinenses. Em alguns bairros da capital, a falta d´água tem acontecido com frequência, em especial no período mais quente do ano, conhecido como B-R-O-Bró. É o caso do bairro Parque Sul, no residencial Margarida, zona Sul da cidade. Na região, os moradores vivem há mais de 3 meses com problemas no abastecimento.

No residencial, os moradores estão tendo que comprar água para beber e fazendo asseios nas casas de parentes. “Antes da mudança de concessionária, a gente tinha falta de água, mas ela sempre voltava e as pessoas podiam guardar para suas necessidades”, relata a supervisora de vendas Alexandra Silva. “Agora estamos há três dias sem uma gota de água, está uma situação insustentável”, reclama a moradora.

Segundo os moradores, várias reclamações já foram feitas à empresa Águas de Teresina, concessionária responsável pelo abastecimento de água na capital. De acordo com eles, a concessionária não tem previsão de regularização por que não sabe qual o problema existente. A manicure Francisca Costa diz que os moradores do residencial Margarida estão em constante alerta para saber o momento em que a água pode chegar.

“Nós criamos um grupo de whatsapp para nos comunicarmos para poder encher os baldes e usar a água para as necessidades básicas”, relata. Em uma das conversas com o call center do órgão, um atendente teria informado que o registro seria criminosamente fechado para evitar o abastecimento ao local. A conversa foi registrada por um dos moradores.

A Águas de Teresina, por meio da sua assessoria de imprensa, disse desconhecer estas informações e que vai averiguar o o fato. “Os nossos atendentes são alinhados para repassar as informações aos consumidores”, informou a empresa de abastecimento. Em nota, a Águas de Teresina comunicou que uma equipe já está no local fazendo os devidos reparos e até o final do dia o abastecimento d’água na região será normalizado. De acordo com a concessionária, foram realizados alguns reparos como troca de registro, interligações e instalação de ventosas.

Nathalia AmaralZan Viana