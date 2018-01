Fases da Lua não interferem na colheita nem nas pessoas, afirma físico

Tradições milenares, passadas de geração para geração, dão conta que as fases da Lua influenciam no humor das pessoas, no crescimento dos cabelos e no plantio dos alimentos, por exemplo. Contudo, a crença popular é contestada por estudiosos, que negam este poder do satélite natural da Terra.

Mesmo com a resistência científica, a autônoma Juraci Nunes só corta seus cabelos na Lua Crescente. “Eu corto na Lua Crescente, pois ajuda a crescer o cabelo. Já a Minguante faz o cabelo parar de crescer”, conta. A superstição de Juraci é passada de mãe para filha. “Eu sempre fiz isso, porque minha mãe fazia e aconselho a minha filha a fazer também”, destaca.

No campo da agricultura, acredita-se que a Lua Minguante é boa para o plantio, ou seja, favorece a colheita. Na fase crescente, acredita-se que as plantas recebem mais energia. Já a Lua Cheia, cultiva e favorece os frutos, os tornando mais saborosos. E a Lua Crescente ainda está diretamente ligada ao fortalecimento das flores, tornando-as mais bonitas.

Apesar destas crenças, o físico Airton Rodrigues afirma que não há influência direta da Lua na vida das pessoas. “Todos os dias, estamos nos modificando, a cada dia que passa envelhecemos, cresce cabelo, é uma questão natural, que não está realmente ligada às fases da Lua”, argumenta.

Airton Rodrigues desenvolve projetos astronômicos no Instituto Federal do Piauí (IFPI), onde grupos de estudantes, em formação em Física, fazem observações de fenômenos astronômicos, inclusive convidando a comunidade para presenciar.

O especialista esclarece ainda que as chuvas e o tempo são explicados mais diretamente pelos movimentos da Terra em torno do Sol, do que pela Lua. “Isso existe, mas não necessariamente em função das fases da Lua. Nós temos tempos chuvosos, tempos secos e tempos intermediários que são determinados pelo movimento da Terra em torno do Sol, do que da Lua em torno do planeta”, pontua.

Virgiane PassosGabrielle Alcântara