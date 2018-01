Fardamento escolar não sofre reajuste e se mantém o mesmo em 2018

A farda é um dos itens obrigatórios exigidos pelas escolas e a venda deste produto também movimenta o comércio no início do ano. Lojas e fábricas especializadas em comercializar calças e camisas de farda registram aumento considerável nas vendas neste período, assim como a procura por bordados, que são usados nas fardas de crianças das primeiras séries.

Segundo Alberto Mariano, responsável por uma loja de fardamento no Centro de Teresina, os preços de fardamento não subiram e, até mesmo, chegaram a diminuir. Nas lojas da região central de Teresina, os valores das blusas variam entre R$ 18,90 e R$ 26, enquanto a calça custa em torno de R$ 60.



A procura pelas fardas só deve iniciar no final do mês de janeiro, mais próximo do novo ano letivo. Foto: Moura Alves/ODIA



No entanto, a movimentação pela procura das fardas inicia somente no final do mês de janeiro, quando os pais vão entregar o material escolar e aproveitam para ir às lojas, pesquisar preços e realizar a compra. “Muitos deles deixam para última hora mesmo, eles aproveitam as férias para viajar e vêm comprar depois de passar na escola e deixar o material”, explica Alberto Mariano.

O vendedor ainda fala que é mais comum encontrar o fardamento nas próprias escolas e, geralmente, nestes estabelecimentos, os preços tendem a ser mais altos porque a escola também lucra com a venda dos itens de vestuário.

Além disso, o comércio também lucra com bordados nas fardas de crianças das primeiras séries. O custo desse procedimento varia de R$ 10 e é muito procurado porque os estabelecimentos de ensino exigem a identificação da criança na farda. “Bordado é mais no infantário, porque todos têm que ser bordados para identificar a farda”, informa Alberto.

A autônoma Rosa Castro conta que costuma trocar o fardamento do filho no início do ano, por conta do desgaste, especialmente da calça de farda. Ela comenta que não acha os preços tão altos e é possível encaixar a compra no orçamento de começo de ano, junto com o material escolar.

“É um gasto que é preciso, é uma norma da escola que deve ser cumprida, até porque o acesso à escola só é permitido com a farda. Os preços são normais, não são absurdos, então dá para encaixar”, avalia.

Virgiane PassosLetícia Santos