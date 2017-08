Família pede doação de sangue para jovem internada em estado grave

A família de Iasmim Aparecida Angelim Gonçalves está fazendo uma campanha para conseguir doações de sangue para a jovem, internada em estado grave na UTI de um hospital particular de Teresina. Segundo informações da família, Iasmim sofreu um acidente enquanto passeava de moto com o namorado. O namorado não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, e a jovem está internada em estado grave.



Segundo os médicos, o estado de saúde de Iasmim é delicado. A colisão a deixou com a bacia e a perna fraturadas. Além disso, a jovem está com um coágulo na barriga e micro faturas no rosto. Devido à baixa hemoglobina, por conta da perda de sangue, Iasmim está precisando de doações de qualquer tipo sanguíneo.

As doações podem ser feitas no Hemopi (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí), localizado na rua 1º de Maio, número 235, no Centro de Teresina, ao lado Hospital Getúlio Vargas. No momento da doação, o doador deve informar que a doação está sendo feita em nome de Iasmim Aparecida Angelim Gonçalves, internada na UTI do Hospital Prontomed.

Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos, estar saudável e alimentado. Não pode haver ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação. Menores de idade só poderão doar com autorização do responsável. O Hemopi funciona de segunda a sábado, das 7h30 às 18h, e para doar é preciso levar um documento original com foto.

Nathalia Amaral