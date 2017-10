Falta de água em Teresina só será resolvida em 2020

A Assembleia Legislativa promoveu ontem (04) uma audiência pública com representantes da empresa vencedora do processo de licitação para o abastecimento de água na capital, a Águas de Teresina, para discutir o problema da falta de fornecimento e apresentar prazos para resolução.

Italo Joffily, presidente da empresa, afirmou que estão sendo feitas intervenções emergenciais para atender a população no período de B-R-O-BRO, mas admitiu que o problema de abastecimento só deve ser totalmente resolvido em três anos. A Águas de Teresina tem contrato de subconcessão com o Governo do Estado até 2047.

Italo Jofily disse que estão sendo feitas intervenções emergenciais (Foto: Divulgação)

“Essas ações tinham um propósito de diminuir o impacto quando há a mudança de temperatura, nesse período mais quente, quando aumenta a demanda. Esta é uma demanda especifica que o governador do Estado colocou para nós e está dentro do contrato, mas a forma de agir é a longo prazo”, explicou o presidente.

Segundo o presidente, estão sendo feitas algumas ações preventivas para tentar minimizar os problemas de abastecimento, como interligações, requalificação de redes, intervenções em reservatórios de água para evitar vazamento e em unidades de bombeamento para dar estabilidade de produção.

Após as discussões e requerimento de deputados, a empresa Águas de Teresina e a Agespisa deverão encaminhar à Assembleia Legislativa, no prazo de 15 dias, os planos de ações e investimentos que estão em andamento ou que serão iniciados para a regularização do abastecimento de água na capital e no interior.

Ithyara Borges