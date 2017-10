Fagner canta neste sábado no Theresina Hall

Raimundo Fagner, acompanhado de uma super banda, sobe ao palco do Theresina Hall, neste sábado, às 22h, para cantar seus grandes sucessos, em show imperdível. O repertório da turnê, que vem percorrendo todo o Brasil – com sucesso de público e de crítica -, composições como “Eternas Ondas”, “Guerreiro Menino” e “Borbulhas de Amor”. Considerado um dos artistas mais completos da Música Popular Brasileira, Fagner vem conquistando, a cada show, um público mais eclético – formado por fãs e admiradores de várias gerações.



O cantor esteve na redação do Sistema O DIA na manhã desta sexta (05), para falar um pouco sobre sua turnê. Fotos: Moura Alves/ODIA

À reportagem de O DIA, o artista falou sobre a alegria de retornar a Teresina, acentuando que o show é uma coletânea dos sucessos mais significativos de seus 41 anos de carreira: “Eu fico muito feliz quando venho para o Nordeste, porque me sinto mais à vontade, e o retorno a Teresina é maravilhoso. Portanto, essa turnê é um apanhado da minha carreira, o que me deixa muito bem em razão da enorme participação do público. Gosto de dizer que temos de fazer tudo muito bonito, senão o público toma conta do show” (risos).

Entusiasmado com a repercussão positiva dessa turnê, Fagner argumenta que, durante anos, seus discos rodavam muito em Rádios – o que, de certa forma, resultou na formação de um público de várias gerações: “Durante anos, os discos tocavam muito em Rádios, facilitando esse conhecimento da carreira do artista, então tive essa sorte, o que foi muito bom”, observa. Perguntado sobre o futuro, depois de uma carreira consagrada, Fagner ressaltou a importância de fazer, cada vez melhor, nunca se acomodar.

“Temos o reconhecimento do público, o que é fundamental para a nossa carreira, mas temos de procurar fazer sempre o melhor, trazer o novo. No Brasil nós somos muito cobrados, então procuramos a atualização técnica, dar ao público mais do que apenas uma interpretação”, diz o artista, lembrando que foram muitos momentos vividos em intensa alegria com o público, “mas com a idade, vamos vivenciando tudo isso com mais serenidade.”

Perguntado sobre as fases em sua trajetória, Fagner frisou: “Eu tenho vivido vários ciclos em minha carreira, seja na música, seja enfrentando modismos...Já tentaram acabar com a gente, mas não conseguiram, até porque a minha geração – anos 70 – é reconhecida pela qualidade de seus intérpretes e compositores, isso em todo o Brasil. Mas é uma grande responsabilidade. Minha sorte é que, além do público, tenho uma equipe afinada que sabe levar o melhor para nossos shows”, conclui.

Antes da apresentação de Fagner, a atração será o cantor e compositor piauiense Vavá Ribeiro.





Marco Vilarinho