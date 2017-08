Excesso de velocidade lidera ranking de autuações de trânsito

Um levantamento feito pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) apontou que transitar com velocidade acima da permitida nas vias públicas, lidera o ranking de autuações na capital. Os dados são relacionados ao período de janeiro à junho deste ano e apontam que 52% das autuações foram por problemas de excesso de velocidade.



Em segundo lugar no ranking está o estacionamento em local/horário proibido, com 13% das ocorrências e a ausência do uso de cinto de segurança vem em terceiro, com 7% das autuações feitas pelos agentes de trânsito.

Para o Diretor de Trânsito e Sistema Viário, José Falcão, a velocidade é um dos fatores que têm colaborado para o grau de severidade dos acidentes de trânsito na nossa cidade. “Nos preocupamos muito com o desrespeito à velocidade permitida na vias, pois esse é um fator que tem contribuído muito para que, a cada dia, a gente registre acidentes com maior grau de severidade”, acrescentou.

A Strans faz muitas ações educativas alertando para a necessidade de mudanças no comportamento das pessoas. “A notificação é uma maneira de punir esse condutor infrator, porém, é preciso que as pessoas mudem a sua conduta no trânsito para que possamos evitar os acidentes e para que tenhamos um trânsito melhor e mais seguro. A conduta errada dessas pessoas poderá resultar em sérias consequências para a vida delas e dos outros”, concluiu.

Junto com as ações educativas, a superintendência tem equipes de agentes de trânsito, no três turnos. Ao todo, 120 agentes percorrem a cidade fazendo fiscalização. De acordo com o Diretor de Operação e Fiscalização da Strans, Jaime Oliveira, as ações de fiscalização são realizadas diariamente na área central da cidade, nos bairros e também na zona rural. “Na medida do possível, estamos presentes em todas as áreas da cidade para garantir a fluidez no trânsito e a segurança viária de todos”, acrescentou.

O diretor reforça que recentemente foram intensificadas a ações de fiscalização no turno da noite, a fim de coibir os excessos. “Estamos realizando blitzen de fiscalização de quinto a domingo, vários bairro da cidade, com isso estamos evitando acidentes e salvando vidas. Os resultados desse nosso trabalho já dão para perceber na redução da quantidade de pacientes que chegam aos hospitais municipais vítimas de acidentes de trânsito”, finalizou.





