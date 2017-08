Escola da zona Sudeste suspende aulas devido ao furto de parte de sua fiação

Pela segunda vez em sete dias, a Escola Municipal João Porfírio de Lima Cordão, localizado no bairro São Sebastião, zona Sudeste de Teresina, teve parte de sua fiação roubada. Por conta disso, os condicionadores de ar da unidade escolar estão sem funcionar, o que acaba comprometendo o cronograma de aulas, sobretudo no turno da tarde, quando o calor é mais intenso. As aulas da tarde, após o recreio, já foram suspensas por três dias por causa do problema.

De acordo com a coordenadora da escola, Carmeline Vale, a cerca de arame em volta do local não inibe a ação dos ladrões, que se aproveitam de uma parte mais baixa do muro para invadir a escola e praticar os furtos.

Alunos icam com os estudos prejudicados devido à falta de refrigeração (Foto: Moura Alves/ O Dia)

“Na semana passada, na noite de domingo para segunda, os criminosos roubaram parte dos fios de cobre dos condicionadores de ar e hoje nós vimos que, mais uma vez, os fios de cobre foram roubados. Uma triste surpresa em um começo de semana”, diz Carmeline.

Sem iação, as salas icam sem refrigeração, pois não há mais ventiladores na unidade. Eles foram retirados quando os condicionadores de ar foram instalados e, até mesmo quando haviam somente os ventiladores, eles também foram roubados.

A coordenação da escola ressalta que é quase impossível permanecer em sala de aula durante a tarde, principalmente depois do intervalo, às 16h. “Os meninos vêm do recreio suados, porque estavam brincando e correndo. Imagina uma sala com 20, 30 crianças dentro...”, destaca.

A professora lamenta que os mais de 390 alunos que estudam na escola, nos três turnos, fiquem com os estudos comprometidos. “Já entramos em contato com a Semec e, no momento, a gente está aguardando a reposição do material para o reestabelecimento das aulas normalmente”, finaliza a coordenadora da escola.

Contraponto

Por sua vez, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) informa, por meio de nota, que lamenta mais uma ocorrência de furto em escola e destaca que as unidades de ensino são vítimas da crescente violência em Teresina. Para tentar coibir os arrombamentos, a Secretaria mantém cercas e alarmes nas escolas, além de ter reforço do policiamento, mas já são quase 500 registros de assaltos em escolas da rede municipal nos últimos quatro anos. A Semec informa ainda que está repondo hoje a fiação furtada na Escola Municipal João Porfírio de Lima Cordão.

Em contato com a Companhia de Policiamento Escolar sobre as rondas na região, o major Marcos Vinicius explica que é feito policiamento de forma ostensiva, assim como o trabalho da Polícia Militar, mas voltado para escolas. Ele informa que a programação da unidade trabalha com base nas ocorrências, principalmente as solicitações feitas pela direção das escolas, que registram principalmente furtos e roubos.

Atualmente, a Companhia trabalha com 302 unidades educacionais no município e 147 em âmbito estadual. As rondas são feitas diariamente das seis da manhã às 22h, com 50 homens, quatro viaturas para atender à demanda das escolas na Grande Teresina.

Virgiane PassosLetícia Santos