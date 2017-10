Empresa promete acabar com a falta de água em até três anos

Universalizar o abastecimento de água na Capital piauiense nos próximos três anos. É esta a promessa da Águas de Teresina, que há 87 dias assumiu a gestão do abastecimento na cidade. Para tanto, a empresa pretende investir R$ 1,7 bilhão em 30 anos, R$ 650 milhões em cinco anos e R$ 950 milhões em até 10 anos de operacionalização dos serviços.



Atualmente, 98% da área territorial da Capital possui abastecimento de água. Para que se chegue à universalização do serviço, a Águas de Teresina planeja reduzir as perdas (vazamentos) para 51,2% em seu primeiro ano de gestão do serviço; para 47% no seu segundo ano; para 45,9% no terceiro; para 35,5% em até sete anos, até chegar a uma perda mínima de 25% no prazo de 11 a 32 anos. Em 16 anos, 90% da população teresinense deverá contar com esgoto coletado e tratado.

O primeiro passo para que Teresina inteira possa ser atendida com abastecimento regular é aumentar o volume de água circulando em sua rede. Para que isso seja feito, é necessário aumentar a pressão no sistema de encanamento, o que, em um primeiro momento, poderá gerar problemas como vazamentos. É o que explica o presidente da Águas de Teresina, Ítalo Joffliy.



“Se a rede funcionava a uma certa média de pressão e para fornecer água para Teresina inteira, nós teremos que aumentar essa pressão, as juntas das redes de abastecimento vão começar a romper. Mas nós optamos por perder água em um primeiro instante, porque temos metas: temos que comercializar para depois diminuir as perdas”, diz. Joffily prevê que a distribuição de água na cidade aumente em 30%, passando de 10 mil m³ para 13 mil m³, fazendo subir na mesma proporção o número de vazamentos por dia.



Ainda segundo o presidente da Águas de Teresina, a empresa não dominava o sistema de abastecimento da Capital como deveria quando iniciou os trabalhos e isso justifica os problemas registrados em certos bairros, como falta de água ou fornecimento irregular. “Nós não tivemos uma boa transição e para nos apropriarmos de um sistema grande como este, tivemos que fazer operações e manobras”, explica.

O diretor executivo da empresa, José Aílton, ressalta que está sendo feita a substituição de material e não apenas o conserto do que já havia disponível para que em médio e longo prazo, se tenha uma condição ideal de operacionalização do abastecimento de água em Teresina.

Aílton esclarece ainda que não houve nenhum aumento na tarifa, mas sim o aumento da água circulando no sistema e um aumento no consumo, especialmente no período mais quente do ano. “Nós recomendamos que as pessoas procurem usar a água de forma racional, checando se tem vazamento interno ou vazamento em torneiras”, pede.



Balanço

Em 97 dias gerindo o abastecimento na Capital, a Águas de Teresina adotou um plano emergencial para o B-R-O-Bró, fazendo obras e serviços previstos para até 180 dias, implantou adutoras, perfurou poços e interligou redes no sistema de distribuição. O objetivo é tornar o período mais quente do ano melhor que nos anos anteriores.

ETA-Sul:

Adequação de termografia de equipamentos:



Capacidade de produção ampliada em 500 m³/hora



Booster Petrônio Portela

Reforma dos motores em Fortaleza e Salvador



Zona Norte

Padronização do ramal de energia exclusivo para a ETA Santa Maria da Codipi



Jacinta Andrade

Implantação de energia elétrica



Zona Leste

Ativação de um poço na Vila Meio Norte



Ativação de três poços no Vale do Gavião



Recuperação de um poço no Vale do Gavião



Melhoria do poço do HBB



Setorização e aumento de produção no Vale do Gavião



Zona Sul

Interligação do Eduardo Costa e Orgulho do Piauí ao macro sistema de Teresina



Interligação do Angelim com Vila Irmã Dulce



Manutenção com desobstrução de rede no Esplanada



Ativação dos reservatórios do Torquato Neto e Portal da Alegria



Substituição dos registros e instalação de ventosas no Parque Sul



Setorização do Parque Piauí



Substituição de mais 30 registros com problemas no São Pedro, Tabuleta, Vermelha e Monte Castelo.



Zona Sudeste

Implantação de unidade de bombeamento de água no Dirceu com geração de 600 mil litros de água mais por hora e 200 mil pessoas beneficiadas.



ESGOTOS

Recuperação de Elevatórias



Reforma do conjunto moto-bomba e instalação de equipamento reserva no Miguel Arcoverde



Reforma da Elevatória Final da ETE Leste e instalação de bomba reserva



Próximos passos

Reforma e adequação da produção na Zona Norte de Teresina que deverá chegar a 900 m³/h, quantidade suficiente para atender à Santa Maria da Codipi e Jacinta Andrade com a demanda atual e para os próximos 5 anos.



Booster Petrônio Portela

Projeto para adequação definitiva com modernização, substituição e ampliação da estação



Nayara Felizardo e Maria Clara Estrêla