Em manutenção, câmeras não capturam acidente na Frei Serafim

Apesar da existência do sistema de monitoramento da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) na Avenida Frei Serafim, não foi possível conseguir as imagens da câmera instalada no local para analisar as circunstâncias do acidente entre dois ônibus ocorrido na manhã da última quarta-feira (10). Isto porque, devido a um problema na fibra ótica do equipamento, causado pelas fortes chuvas que tem caído em Teresina, as câmeras não capturam o acidente.



150 pontos da cidade são fiscalizados pelo sistema de monitoramento da Strans em Teresina. Foto: Assis Fernandes



Segundo Alyne Sousa, gerente de Gestão de Trânsito da Strans, exclusivamente a câmera que captura as imagens do cruzamento na Avenida Frei Serafim estava com problemas na fibra ótica e a outra se encontrava virada para o semáforo.

“Em virtude das chuvas ocorridas nos últimos dias, as fibras romperam e as câmeras ficaram sem ter o retorno da imagem, e a outra tinha o retorno do semáforo”, explica.

O sistema

O sistema de monitoramento da Strans está presente em pontos de maior movimentação de Teresina. Segundo a gerente de Gestão de Trânsito, são 150 pontos fiscalizados em toda a cidade. “Esses pontos incluem a Avenida Frei Serafim, Maranhão e Miguel Rosa. Que são as áreas de maior movimentação em Teresina”, conclui.

As câmeras se encontram em operação atualmente em diversos pontos da cidade, incluindo 10 câmeras na Frei Serafim e duas próximas à Prefeitura. Em relação às câmeras com defeito, Alyne Sena afirma que as mesmas já foram enviadas para manutenção. “Constantemente, essas câmeras precisam de reparos e as mesmas já foram enviadas para manutenção”, ressalta.

Virgiane PassosGabrielle Alcântara