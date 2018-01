Duplicação da BR-343 deve ser entregue no primeiro semestre

Há mais de dois anos em construção, a duplicação da BR-343 entra na fase de finalização. Após o recesso de final de ano, o trabalho foi retomado e a previsão de entrega da rodovia é para o primeiro semestre deste ano.



Trecho que liga Teresina à cidade de Alto está há mais de dois anos em construção. Foto: Assis Fernandes/ODIA

O trecho que liga a capital piauiense à cidade de Altos está sendo duplicado e, desde então, os motoristas têm reclamado sobre as dificuldades de tráfego devido à presença de máquinas e trabalhadores.

O condutor Antônio Nunes reclamou do trânsito durante os feriados de fim de ano. “Eu acredito que a duplicação vai melhorar muito, mas o trânsito no feriadão foi difícil”, lembra.

Segundo o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI), Castro Neto, a obra voltou recentemente do recesso, mas já está a todo vapor. “A obra já está em boa parte com o asfalto e do volume da terra feito”, afirma o diretor, destacando que na intervenção foram investidos R$ 35 milhões.

Virgiane PassosGabrielle Alcântara