Donos de animais relatam falta de vacina em campanha contra raiva em Teresina

Alguns donos de cães e gatos que deixaram para vacinar os seus animais no fim da tarde deste sábado (30), na campanha de vacinação contra a raiva nas zonas Norte e Leste de Teresina, relatam que foram surpreendidos pela falta de vacinas. Em pelo menos dois postos, na Praça do Ininga e no Ibama, ambos na zona Leste, populares relataram que não conseguiram imunizar os animais.



De acordo com uma estudante, que preferiu não ser identificada, a sua cadela não foi imunizada por falta de doses disponíveis no posto da Praça do Ininga. “O rapaz falou que tinha acabado em todos os postos, então não tinha como trazer de outro lugar, e que as doses foram poucas”, explica. A vacina é importante pois protege, além do animal, os seres humanos que convivem com eles.

Nesta campanha, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) disponibilizou 130 postos de vacinação espalhados pelas zonas Norte e Leste. Por questões de logística, a vacinação foi dividida por zonas em dois finais de semana. No próximo dia 7 de outubro, cães e gatos poderão ser vacinados nas zonas Sul e Sudeste. Apenas animais com mais de três meses de idade podem ser vacinados.

Contraponto

A FMS informou, por meio da sua assessoria de imprensa, que a vacinação ocorreu dentro do esperado e que não faltaram vacinas nos postos. De acordo com o órgão, 10 mil doses extras foram disponibilizadas para imunizar os animais.

A FMS argumentou ainda que nos casos relatados nessa reportagem, pode ter ocorrido um problema de logística. “Pelo fato dos postos ficarem localizados em praças, as vacinas precisam ser armazenadas em outro local, então pode ter acabado ali naquele momento, mas uma equipe ter ido buscar nesse ponto de apoio”, informou.

Nathalia Amaral