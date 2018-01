Dividindo opiniões, projeto Caminharthe chega ao fim na Rua Coelho Rodrigues

A Rua Coelho Rodrigues, no Centro de Teresina, desde dezembro, está sendo palco para um experimento de mobilidade. O trecho, entre as Praças Rio Branco e João Luís Ferreira, ganhou nova faixa de pedestres e pallets, além de dispor de internet grátis, livros e tendas para dar mais conforto aos pedestres que transitam pelo local. O projeto encerra neste sábado (13) e ainda divide a opinião dos teresinenses.

O autônomo Dilson Vieira, que estava sentado com sua tia e filhos em um dos bancos da rua, aprovou o projeto. “Poderiam colocar mais banquinhos aqui, mais plantas. E deveriam fechar essa avenida aqui, deixar só pros pedestres”, sugere. Todavia, mesmo aprovando a intervenção, ele alega presenciar muitos engarrafamentos no trecho. “O pessoal não em consideração pelos pedestres”, avalia.



Dilson aprova o espaço e diz que pedestres não são respeitados pelos motoristas no Centro. Foto: Moura Alves/ODIA

Para o ator Agnaldo Nunes, o projeto trouxe mais comodidade para os pedestres. “Achei bom, tem mais espaço para os pedestres. A ambientação é bonita, para caminhar. No entanto, para os carros, fica estreito. Acho perigoso os carros se baterem”, adverte.

Apesar das aprovações, há também quem discorde do Caminharthe. “Não tem funcionalidade desde sempre. As pessoas não utilizam, os motoqueiros passam, chutam as plantas, passam pelo canteiro”, conta a vendedora Graciane Mesquita.

Ela acrescenta que a proposta da intervenção é interessante, mas não funciona. “A proposta é boa, mas infelizmente como foi colocado e a maneira como está sendo utilizado é que não é viável”, argumenta. Graciane também reclama da falta de fiscalização dos materiais do espaço e da avenida.

Finalização

Segundo o arquiteto da Superintendência de Desenvolvimento Urbano Centro/Norte (SDU-Centro/Norte), Rômulo Marques, a partir das 16h de sábado, os materiais do projeto serão retirados da Rua Coelho Rodrigues.

E ele explica a razão do encerramento do projeto. “Era um teste, houve uma pesquisa levando em consideração os transeuntes e os pedestres e, naquele momento, a rua foi o ideal, mas era apenas um projeto piloto”, esclarece.

Sobre a nova proposta de intervenção do Caminharthe, Rômulo afirma que a Prefeitura está estudando novos locais. “Estamos estudando medidas e a possibilidade de implantar o projeto na Simplício Mendes, na parte do calçadão. Mas não há data e nem definição ainda”, garante.

Virgiane PassosGabrielle Alcântara