Detran realiza leilão de veículos apreendidos em Teresina e Floriano

O Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI) realiza, na terça-feira (15), leilão de veículos nas cidades de Teresina e Floriano. Serão 109 lotes disponíveis à arremate na capital, no pátio da Vip Leilões, sendo 101 motocicletas e oito automóveis. Já na Princesa do Sul, são oito motociletas para arremate no pátio da 3ª Ciretran.

Qualquer pessoa física ou jurídica, portadora de documento de identidade, CPF ou CNPJ e que não possua restrição judicial, está apta a participar do leilão. Os documentos deverão ser apresentados em cópia e original ao leiloeiro para confronto e autenticação. A inscrição online pode ser realizada no endereço eletrônico www.vipleiloes.com.br

Tanto na capital quanto no inteiror, todos os lotes estão em bom estado de conservação e em condições de circulação. Os veículos que serão leiloados foram apreendidos em blitzen de fiscalização e estão há mais de 60 dias no pátio do Detran. Os lotes serão entregues aos compradores livres de multas e as taxas de licenciamento relativas a anos anteriores são anistiadas pelo órgão.

Os arrematantes terão um prazo de até 30 dias para proceder a transferência do mesmo para a sua propriedade, sendo condicionada a entrega, feito o emplacamento/transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito, no caso o Detran-PI, correndo por sua conta as despesas com seguro e taxa de transferência.

