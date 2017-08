Desnível em canaleta causa acidentes e prejuízos no bairro Três Andares

Buracos na canaleta da Rua Antônio Lemos, no bairro três Andares, zona Sul de Teresina, têm atrapalhado o fluxo de quem precisa transitar pelo local. Além do grande desnível no pavimento, o acúmulo de esgoto também libera mau cheiro.

São pedestres, motoristas e ciclistas prejudicados, entre eles, o aposentado Pedro Rodrigues, que diariamente faz o percurso da rua de bicicleta e relata os cuidados que precisa tomar para não cair. Para ele, a situação piora quando pessoas que não conhecem a via passam com velocidade e acabam se acidentando.

Esgoto acumulado no trecho também é criticado pelo forte odor que libera (Foto: Moura Alves/ O Dia)

“Tem que ter muito cuidado para não cair. Porque além de se machucar, a pessoa sai daqui fedendo. Quem anda a pé e de bicicleta é mais prejudicado com isso, porque estamos mais vulneráveis a esse problema que nunca tem solução”, reclama o aposentado.

Já o morador Francisco de Assis Tavares reside há 30 anos no bairro e conta que as tentativas de conserto no local não são eficazes, porque, logo após o conserto, carros pesados voltam a circular, aumentando ainda mais o buraco.

“O que fazem é um serviço mal feito, todas as vezes que tentam ajeitar parece que piora mais. Podiam interditar por pelo menos um dia, para ver se ameniza. O pior que o buraco ganha profundidade todos dias”, fala o morador, acrescentando que os motociclistas são os que mais escorregam no buraco devido à água de esgoto.

Contraponto

De acordo com Isaac Meneses, gerente de Obras da Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sul (SDU/ Sul), um engenheiro será enviado ao local para fazer um parecer do problema na via e que a solução será conforme a vistoria do profissional. Esta poderá ser com uma correção no buraco ou com a substituição do tipo de drenagem na região.

“É uma canaleta antiga que já foi repavimentada e ficou com nível diferente entre a caneleta e o pavimento. Acabou tendo erosão e aumentou o buraco com o tempo, depois do período da chuva. Só dá para saber o que vai ser feito depois da visita”, explica Isaac Meneses, garantindo o prazo de até trinta dias para resolu- ção do problema.

Virgiane PassosLetícia Santos