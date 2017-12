Defesa Civil monitora 56 áreas de risco em Teresina; sete são mais graves

Pelo menos 56 áreas de risco são monitoradas pela Defesa Civil Municipal de Teresina, devido ao início do período chuvoso. As regiões são classificadas dessa forma devido ao perigo de desabamento, alagamento ou deslizamento.



Segundo o tenente Sebastião Domingos, o número de áreas pode aumentar este ano. “Agora que está começando o inverno, então temos como base os locais que foram monitorados no ano passado. A tendência é que surjam novos lugares”, afirma o agente de Defesa Civil.



Foto: Moura Alves/ODIA

Entre as 56 regiões, sete apresentam o risco mais elevado. É o caso de uma ocupação irregular ao lado do Residencial Padre Pedro Balzi, na zona Sudeste. “Lá é classificado como risco misto, pois é uma área propícia a desabamento, deslizamento e alagamento”, explica o tenente Domingos.

O mesmo problema acontece no Parque Vitória, na zona Sul. “As casas foram construídas no local de passagem natural da água das chuvas. Temos que fazer um monitoramento constante”, afirma o tenente.

Nas zonas Leste e Norte, quatro lugares apresentam risco de alagamento. Sebastião Domingos cita o Parque Universitário e uma área entre os bairros Pedra Mole e Cidade Jardim, na zona Leste. Na zona Norte, o risco é monitorado em uma parte do bairro São Joaquim e na Vila Apolônia. “Nesses dois lugares existem casas muito próximas das lagoas”, alerta.

Na zona rural também existe uma área identificada. Trata-se do Parque Boomerang, localizado na Taboca do Pau Ferrado, onde foram construídos muros dentro de um córrego.

Este ano, 10 famílias já estão desabrigadas devido ao risco de desabamento, deslizamento ou alagamento de suas casas. A Defesa Civil monitora para que essas pessoas não retornem ao mesmo local. “No Parque Vitória houve um desabamento, mas o morador tinha sido removido e já havia retirado boa parte dos pertences. Então, o prejuízo material foi bem reduzido”, lembra o tenente Domingos.

O agente da Defesa Civil chama atenção para as medidas preventivas. “No ano passado não registramos óbitos e este ano queremos manter a mesma coisa. É importante que as pessoas não fiquem em áreas de risco, não joguem lixo nas galerias e podem suas árvores para evitar que caiam. Os riscos de danos materiais e até de morte são menores com esses cuidados”, avisa.

De acordo com o site Climatempo, a previsão é de que chova na tarde e na noite nesta segunda-feira (25).

Nayara Felizardo