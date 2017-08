Curso de Investigação será ministrado por policiais dos EUA em Teresina

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí e Polícia Civil do Piauí receberão no mês de setembro profissionais do Departamento de Polícia de Miami/EUA para a realização do “Curso Investigação de Homicídio - 10ª Edição". O curso, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública-SENASP, em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, será realizado em Teresina, no período de 25 a 29 de setembro de 2017.

O principal objetivo é capacitar policiais civis e militares na prevenção, enfrentamento e redução da criminalidade violenta, proporcionando aos policiais, maior conhecimento acerca do processo investigatório, aplicando técnicas modernas nas investigações de homicídios.

Ao todo 43 policiais foram inscritos no curso, sendo 38 civis e cinco militares, avaliados por critérios, entre os quais, o de trabalharem diretamente na investigação de homicídios e não estarem respondendo a processo administrativo disciplinar.

Equipes formadas por Delegados e Agentes de Polícia das Delegacias de Homicídios, Núcleo de Feminicídio, de Proteção e Segurança do Menor (DSPM), Altos, José de Freitas, Parnaíba, Picos, Floriano e Diretoria de Inteligência da SSP-PI estão relacionados para participarem da capacitação.

