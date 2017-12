Correios farão plantões aos sábados para adoção de cartinhas

A agência central dos Correios em Teresina funcionará aos sábados, das 8h às 12h, para receber os interessados em adotar cartinhas e entregar presentes da campanha “Papai Noel dos Correios”. No local, será montado um ponto de apoio na portaria da agência, localizada na Rua Sete de Setembro, no Centro de Teresina.

Este ano, já foram recebidas 18.700 cartinhas de crianças em vulnerabilidade social, das quais somente 7.500 foram apadrinhadas. Gilvan Cardoso, coordenador da campanha, explica que a adoção pode ser realizada até o dia 15 de dezembro, assim como a entrega dos presentes, devido ao final do período letivo das crianças. Uma média de dois mil presentes já foi entregue pelos Correios às escolas.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Nós temos equipes que fazem a separação dos presentes por instituição de ensino. A partir disso, gera uma lista de entrega e já fazemos a entrega. Têm instituições que fazem atividade festiva com o Papai Noel, mas têm outras que não fazem”, pontua.

Segundo Gilvan, os Correios recebem muitos presentes de pessoas que não pegaram uma cartinha. Para isso, a agência tem uma equipe que coloca uma carta correspondente ao brinquedo doado.

“A gente que está no projeto vê o olhar e o sorriso de satisfação dessas crianças. É importante as pessoas participarem ativamente, ainda têm muitas cartinhas a serem adotadas, cada vez toma uma dimensão maior. Estamos preparados para receber os presentes”, frisa o coordenador da campanha. Pontos de doação Em Teresina, as agências dos shoppings Riverside e Teresina, além do Centro, são pontos de recebimento de presentes e entrega de cartas. O período de entrega das cartas pelas crianças iniciou na primeira quinzena de outubro e segue até o dia 10 deste mês. Entre os pedidos, os mais comuns são materiais escolares, bolas e bonecas.

Letícia Santos - Jornal O Dia