Conselho se reúne hoje para discutir sobre reajuste de passagem

Pode ser decidido nesta quinta-feira (04) o aumento da passagem do transporte coletivo de Teresina. Uma reunião do Conselho Municipal de Transporte foi marcada para as 15h30, na sede da Secretaria Municipal de Juventude, localizada na rua Anfrísio Lobão, no bairro Jockey.



A decisão sobre o reajuste foi adiada desde o dia 28 de dezembro. De acordo com a planilha apresentada pela Strans, o valor da nova tarifa deve ser de R$ 3,71. Já a passagem estudantil não ficará mais congelada e sobe para R$ 1,18.

Segundo o presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Piauí, Vitor Carvalho, a convocatória para a reunião de hoje foi entregue sem a antecedência mínima de 24h. “O objetivo da prefeitura é fugir da indignação dos usuários do precário transporte público de Teresina e apenas aprovar o aumento para encher o bolso dos empresários do transporte, sem que ninguém tenha tempo de debater e questionar o valor absurdo que está sendo proposto”, afirma o estudante.

Um alerta geral está sendo compartilhado na internet, chamando os passageiros de ônibus para um ato antes da reunião. A concentração será às 15h, na parada do Shopping Riverside. De lá, os manifestantes seguem para a Semjuv.

A decisão final sobre o valor da passagem cabe ao prefeito Firmino Filho (PSDB), que precisa sancionar o que for decidido pelo Conselho Municipal de Transportes.

Nayara Felizardo