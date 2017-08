Concurso: 28 classificados são convocados pela Prefeitura

Na manhã desta terça (01), a Prefeitura Municipal de Teresina convoca para tomarem posse os 28 classificados no concurso de 2014 para o cargo de professor efetivo. A convocação foi publicada no Diário Oficial de Teresina. Os concursados têm um prazo de 30 dias para se apresentarem à Coordenação de Registro da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema).

Esses profissionais irão assumir o cargo de professor de Primeiro Ciclo, atuando na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental – do 1º ao 5º Ano, com carga horária de 40 horas semanais. Os candidatados devem apresentar a documentação conforme estabelecida no edital. Para tanto, o ideal é que os convocados providenciem os documentos e exames para dar agilidade à posse.

Esses documentos e resultados de exames devem ser entregues antes da assinatura do Termo de Posse e Compromisso. Por isso, a orientação é que eles não deixem para se apresentarem de última hora, pois os resultados de alguns exames podem demorar dias para saírem e isto atrasar o processo de posse.

A Coordenação de Registro da Sema está localizada na Rua Firmino Pires, 121, Centro de Teresina, por trás do Palácio da Cidade. O horário de funcionamento é de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 13h30. Na sexta-feira, o expediente é interno.

A lista de convocados:

1. LIVIA MARIA DA COSTA CARVALHO

2. MARIA CLEONICE LIMA MARREIROS

3. CARLOS FRANCISCO RODRIGUES DE MELO

4. MARIA PATRICIA GOMES DA SILVA

5. ROSANGELA MENDES DOS SANTOS SOUSA

6. ROSELIR PEREIRA DA COSTA

7. JOSSYANNE DA SILVA FERREIRA

8. IZABEL LOPES DE SOUSA

9. ANA MARIA DE MENEZES VASCONCELOS

10. FRANCISCO FERNANDES LEAL FILHO

11. ISABEL ALVES DAMASCENO LIMA

12. ELIENE COELHO DOS SANTOS

13. POLLYANA GONÇALVES CORDEIRO DE SOUZA

14. SARA FERREIRA PEREIRA

15. LHEATRISSE ALLAYNNE ESTEVAM AVELINO

16. MARIA NIVALDA DA CONCEIÇÃO SILVA

17. MARIA DO DESTERRO ALVES DA SILVA

18. MARIANO ALVES TEIXEIRA

19. CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA SOUSA

20. FABIANA DIAS FERREIRA

21. CLEIDE MARIA RODRIGUES DE ARAUJO SOUSA

22. CLAUDIANE VIEIRA DA SILVA

23. LILIANE DE MOURA CARVALHO

24. SISLANNE FELSAN CUNHA

25. TICIANE CERQUEIRA SANTOS

26. ANA CLÉIA SILVA PEREIRA

27. SUZETE GRAMOZA VILARINHO

28. MARIA RITA GOMES DE ALENCAR

Confira aqui a publicação no Diário Oficial e a lista completa de concursados



Da redação