Comunidade Shalom tem opção diferenciada de Réveillon em Teresina

Música, amigos e Cristo Eucarístico: esta é a proposta da Comunidade Católica Shalom para o fim de ano em Teresina. Ocorre no dia 31 de dezembro, a partir das 21h, no Palácio San Michel, a edição 2017 do Réveillon da Paz. O evento tem entrada gratuita e atrações confirmadas para garantir uma experiência diferenciada aos participantes.

“De Fortaleza (CE) vem a banda Sopragod. De Teresina, teremos o forró da banda D’Cristhus. Momentos antes da virada do ano faremos uma grande adoração ao Santíssimo Sacramento. Vai ser um momento único de muita fé, alegria e esperança”, conta o membro da organização, Gislan Vieira.

A entrada para o evento é gratuita, mas a organização informa que serão comercializados bebidas não alcoólicas e gêneros alimentícios diversos. Para os interessados, será servido jantar, mas este custará R$ 20. A taxa pode ser paga, com antecedência, na livraria do Centro de Evangelização da obra em Teresina (rua Manoel Nogueira Lima, 1356, Jockey).

“É uma opção para aqueles que planejam vivenciar a chegada do novo ano na companhia do Senhor. Todos são convidados a participar. Chame seus amigos e familiares. Vai o momento de entregarmos todos nossos planos par 2018 e agradecermos, também, por tudo que vivemos neste ano”, revela o membro da Comunidade.

A organização também garante espaço diferenciado com tendas para atender necessidades do público: espaço beleza, espaço jogos, oração e aconselhamento. Mais informações: 3213-7004.