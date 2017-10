Comércio funciona em horário diferenciado no feriado do Dia do Piauí

Por conta do feriado do Dia do Piauí, comemorado na próxima quinta-feira (19), shoppings, supermercados e lojas do Centro de Teresina funcionarão em horário diferenciado.



O Teresina Shopping, por exemplo, estará com todas as suas lojas fechadas na quinta, mas o Espaço Família funcionará das 12h às 20h, o supermercado Hiperbompreço das 9h às 22h, a Praça de Alimentação e o Parque ficarão abertos das 10h às 22h, as cafeterias funcionarão das 14h às 22h e os cinemas terão abertura de bilheteria a partir das 12h30.

Já o Shopping Rio Poty também estará com todas as suas lojas fechadas no feriado do Dia do Piauí. No entanto, os espaços de lazer e praça de alimentação funcionarão das 12h às 22h, o cinema, das 13h às 22h30 e a academia Bodytech das 9h às 14h. Para as cafeterias o funcionamento é facultativo.

As lojas do Centro e agências bancárias da Capital estarão fechadas no dia 19, mas na sexta (20) abrirão em horário normal. A Prefeitura não decretou ponto facultativo na sexta-feira e o Governo do Estado ainda não definiu se decretará ou não. No feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado na semana passada, os órgãos haviam decretado funcionamento facultativo na sexta-feira (13).

Maria Clara Estrêla