Comércio funciona em horário diferenciado no feriado

Amanhã (8) é comemorado o Dia de Imaculada Conceição e, por conta do feriado, as lojas dos shoppings, bancos e casas lotéricas funcionarão de forma diferenciada. Por ser feriado municipal, as repartições públicas, em nível de município, não funcionarão e somente os serviços considerados essenciais estarão disponíveis ao público; são eles hospitais, coleta de lixo, iluminação e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os bancos da Capital também estarão fechados, assim como as casas lotéricas, e somente os caixas eletrônicos estarão funcionando. Serviços de internet banking, por meio de aplicativos no celular, também podem ser acessados pela população. Com relação aos supermercados, as lojas do Comercial Carvalho estarão abertas em horário normal.

Já os shoppings funcionarão em horário especial. No Teresina Shopping, o Espaço Família e as lojas estarão abertas das 10h às 20h; o Hiperbompreço funcionará no horário das 9h às 22h. As lojas de alimentação e o parque funcionarão das 10h às 22h e as cafeterias poderão funcionar neste mesmo horário. Os cinemas funcionarão a partir das 12h30.

Por sua vez, o Shopping Rio Poty informa que as lojas, quiosques e cafeterias abrirão às 15h e fecharão às 21h. A praça de alimentação e os parques funcionarão de meio-dia as 22h. O Cinépolis abrirá às 12h e permane cerá em funcionamento até as 22h30. A Bodytech abrirá mais cedo, às 9h, e fechará às 14h. E os pais, que desejam levar os filhos a um programa diferente, poderão visitar o Papai Noel 15h às 21h na pra ça de eventos do shopping. O Shopping Riverside também estará com o varejo aberto das 15h às 21h e os setores de alimentação e lazer funcionarão em horário normal, das 10h às 22h.

Letícia Santos - Jornal O Dia