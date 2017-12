Com dificuldade de pagar conta, família está há três meses sem energia

Esse Natal será diferente para a família Dutra*. Ano passado, mesmo que de forma simples, a decoração natalina foi garantida em toda a fachada da casa. Mas agora, com dificuldade de pagar o valor da conta de luz dos últimos meses, a família poderá passar o Natal sem nenhuma energia.

“Colocamos aqui um ponto comercial e a conta veio R$ 500. Somos uma família de nove pessoas, mas por conta da crise, só duas trabalham e não temos condição de pagar isso”, explica Amanda Dutra* sobre a atual situação da família.

Há três meses sem luz elétrica, Amanda diz que desconforto acontece em todos os cenários. “Dormimos aqui na sala, mas com a geladeira é bem difícil, temos que utilizar a da minha tia”, lembra. Para a jovem, não há boas perspectivas do cenário mudar até o fim do ano e o pedido é que haja redução de tarifas.

“Quem é humilde não consegue pagar, eu acho que eles deviam entender isso e reduzir mais esses valores, porque todo mundo precisa de energia”, finaliza.

*nomes fictícios para preservar identidade das fontes

Glenda Uchôa