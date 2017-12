Com débito de mais de R$ 1,7 mi, logradouros da zona Leste têm energia cortada

A Eletrobras Distribuição Piauí iniciou nesta semana mais uma etapa do corte de energia elétricas em logradouros inadimplentes junto à empresa. Desta vez o foco da ação foi a zona Leste de Teresina que, segundo o Departamento de Faturamento e Recebíveis, concentra um débito de mais de R$ 1,7 milhão, o que representa 17% dos mais de R$ 100 milhões que a Capital piauiense possui com a empresa.



Está sendo cortado o fornecimento de energia dos logradouros que possuem contas com mais 45 dias de atraso com a empresa. O gerente do Departamento de Recebíveis da Eletrobras, Gileno Pontes, explica que os débitos são negociáveis e que mesmo durante a operação, os usuários podem procurar os postos de atendimento para tentar evitar que fiquem se luz.

“Para negociar as dívidas, a empresa está oferecendo condições de pagamentos como o parcelamento em condições especiais e a dispensa de 100% dos juros e multas em pagamentos à vista”, explica Gileno.

Além dos cortes, a operação da Eletrobras visa também combater as ligações elétricas ilegais que caracterizam roubo de energia. O crime está previsto no Código Penal como estelionato e furto, com uma pena de um a quatro ano de reclusão, sendo cobrados ainda os valores retroativos referentes ao período fraudado, acrescido de multa. Os logradouros onde forem detectados ligações ilegais têm seu fornecimento de energia suspenso imediatamente.

São alvos da ação da Eletrobras na zona Leste os bairros Jóquei, Ininga, Horto Florestal, Fátima, Satélite, Porto do Centro, Bairros dos Noivos, Vila Mandacaru, São João, Residencial Fraternidade, Recanto das Palmeiras, Vila Mão Santa, Residencial Vila Maria, Vila Santa Bárbara, Residencial Uruguai, Loteamento Orguimar Monteiro, Loteamento Gree Vilage, Planalto Uruguai, Novo Uruguai, Residencial Árvores Verdes, Residencial Jardim do Leste, Loteamento Jardins do Vale, Residencial Nicanor Barreto, Parque Zequinha Freire, Residencial Sigefredo Pacheco, Vila do Gavião, Residencial Wilson Martins Filho, Residencial Jardim do Uruguai, Residencial Mirian Pacheco, Vila Madre Teresa, Samapi, Residencial Saturno, Loteamento Cidade Verde, Vila Park Universitário, Piçarreira, Vila Padre Cícero, Loteamento Santa Lia, Vila Maria Jesus, Residencial Marina, Residencial Santa Isabel, Recanto das Palmeiras, Residencial Jardim Europa, Residencial Portal do Leste e São Cristóvão.

Maria Clara Estrêla, com informações da Eletrobras Piauí