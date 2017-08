Colisão entre moto e bicicleta na BR-343 deixa vítima fatal

Na manhã desta terça-feira (08), ocorreu um acidente grave com vítima fatal na BR-343, nas proximidades do Km 344,5 em Teresina. O fato ocorreu por volta das 06:45, envolvendo uma motocicleta e um ciclista. O acidente resultou no falecimento de mulher reconhecida por, D.R.S, 26 anos, ela estava conduzindo a motocicleta. O ciclista foi reconhecido por P.G.O.N, 36 anos, ele teve apenas ferimentos leves.

Segundo testemunhas a mulher colidiu transversalmente com a bicicleta, enquanto trafegava no acostamento, se desequilibrou, caiu na pista e acabou sendo atropelada por outro veículo, provavelmente uma carreta. O terceiro veículo e o motorista ainda não foram identificados, pois fugiu do local e não prestou socorro as vítimas.



A mulher que estava na motocicleta faleceu no local. Foto: PRF/ Divulgação

Ao chegar no local, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), constatou que a mulher já estava morta. O ciclista que ficou levemente ferido e foi atendido e encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). A Polícia Federal está no local realizando diligências para encontrar o motorista da carreta.

Karliete NunesGeici Mello