Coletivo Salve Rainha traz debate sobre a força do feminino

"Essa praça tem movimento durante o dia, mas à noite é totalmente abandonada e negligenciada. Um dos nossos propósitos não é apenas subir um lugar, mas resgatar sua memória e ressignificá-lo. Então fazemos a seguinte reflexão ‘Será se esse local é perigoso e as pessoas não frequentam por isso? Ou ele é perigoso porque as pessoas não frequentam?”, acrescenta Camila.

Como parte das comemorações, o coletivo trouxe a apresentação nacional da cantora, compositora, ilustradora, percussionista, poeta e atriz Karina Buhr. Haverá ainda a feira sobrenatural com produtos e comidas diversificadas, proporcionando a economia solidária, galeria e artistas locais, além do bar, meio importante para o sustento do coletivo. Também será realizado o concurso ‘Rainha do Close’ para os participantes do evento.

David Oliveira também é integrante do coletivo e participa pela primeira vez da temporada. Após expor seu trabalho na última edição, ele foi convidado para integrar o grupo e auxilia na produção estrutural do evento. “Eu quis integrar o coletivo porque tenho ideias muito parecidas com o pessoal e como tem poucas pessoas que participam da galeria, eu quis fazer parte e fui logo me enquadrando”, frisa