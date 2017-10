Clientes reclamam da falta de dinheiro em caixas eletrônicos da cidade

Os clientes das agências bancárias de Teresina estão reclamando da falta de dinheiro disponível para o saque nos caixas eletrônicos aos finais de semana. Segundo eles, alguns dos pontos de autoatendimento chegam a não ter dinheiro algum e isso está prejudicando a população.

O agente de segurança Edicarlos Rodrigues afirma que o problema é recorrente. Ele conta que, no último domingo (15), tentou fazer um saque para pagar uma conta e não conseguiu; por conta disso, ele vai fazer o pagamento atrasado.

Teresinenses precisam percorrer mais de uma agência para sacar dinheiro (Foto: Moura Alves/ O Dia)

“Precisei de R$ 600 para pagar uma conta e não tinha em nenhum caixa eletrônico. E olha que fui em duas agências diferentes. É um dinheiro que a gente necessita, uma coisa nossa, que deixamos guardado e na hora que precisa, não consegue sacar. Tive que ir no caixa no dia seguinte novamente para tentar sacar e pagar o que eu precisava”, relata.

O contador Guilherme Magalhães também já passou por isso e diz que é muito constrangedor. Ele explica que, muitas vezes, não tem tempo de fazer o saque no meio da semana, por conta da correria, e geralmente o faz no sábado e domingo. Além do problema, ele denuncia a questão do perigo. Para ele, as agências não têm segurança adequada.

“Já vim, não tinha dinheiro para sacar e o caixa eletrônico não estava funcionando. A pior hora é à noite; às vezes, a gente precisa de dinheiro para sair no fim de semana e não tem como sacar. Isso nos prejudica muito, porque nos limita. Fora a falta de segurança, porque é muito perigoso, a gente fica até com medo”, reclama.

Tanto Guilherme quanto Edicarlos tiveram problemas para sacar na Caixa Econômica Federal, na agência que fica no bairro Primavera, zona Norte da Capital. Porém, a reclamação é a mesma para quem é cliente do Banco do Brasil (BB).

O aposentado Marcos Albuquerque conta que no BB existem agências onde não é possível sacar quantia alguma aos finais de semana, como aconteceu na agência que fica em frente à Praça do Marquês, também zona Norte da cidade.

“A gente tem que ir no Centro porque nas outras agências não têm dinheiro. E isso já aconteceu muito, a última vez foi no dia 1º desse mês. E aí a gente gasta com locomoção, gasta tempo e é muito ruim. Isso quando a gente consegue sacar”, critica.

Esclarecimento

Por meio de nota, a Caixa informou que, devido ao grande aumento no fluxo de saques neste final de semana em Teresina, houve falta ou redução de cédulas em alguns terminais de autoatendimento. O banco esclarece que o abastecimento já foi normalizado e os clientes podem fazer os saques normalmente.

Já o Banco do Brasil não retornou ao chamado da reportagem até o fechamento desta edição.

Virgiane PassosKaroll Oliviera