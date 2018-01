Clientes madrugam para aproveitar descontos de até 70% em lojas

A temporada de queima de estoque iniciou em Teresina. As lojas estão em liquidação, com mega saldão e produtos pela metade do preço para atrair os clientes que, muitas vezes, aguardam este momento para comprar. Com o Centro movimentado, tem gente que já passa dia e noite na fila em busca dos melhores preços, este é o caso de Maria Lucilene.

Há 5 anos, Maria Luciene comparece à loja que oferece feirão de móveis, tudo com 70% de desconto. Ela conta que passa o dia na fila na companhia de seu sobrinho para chegar primeiro e aproveitar os produtos. “Eu adoro promoção e gosto do que é bom, e o que é bom, é caro; então, tem que aproveitar a promoção. E como sempre comparece muita gente, eu venho pra passar a noite pra escolher melhor o que a gente quer”, revela.

Tradicionais liquidações de início de ano atraem consumidores para o Centro de Teresina. Foto: Assis Fernandes/ODIA



O esquema é feito com a ajuda de toda família. “A gente reveza. No caso, eu [Maria] vou ficar aqui até meio dia, volto pra casa e depois meu marido vem e fica até mais tarde. Logo depois, minhas irmãs vêm e, quando dar umas nove da noite, eu volto e passo a noite até às 6h da manhã, que é o horário do feirão”, explica a compradora.

Com a grande movimentação, os lojistas preparam todas as mercadorias para os clientes. “As vendas do final de ano foram satisfatórias, mas realmente em janeiro há uma maior procura devido aos baixos preços. A gente já entra no clima, já coloca promoções mesmo de verdade. Tem que entrar na ‘vibe’ de promoção”, diz o gerente Francivaldo Cruz.

Com a loja toda pela metade do preço, a vendedora Liliane da Silva comenta, entre o ‘corre corre’ no atendimento, que vendeu mais em janeiro do que no Ano Novo. “Eles [clientes] estão vindo mais agora, depois do Ano Novo, por causa das promoções. A loja anda bem mais cheia”, destaca.

Entre as liquidações e queimas de estoque, o cliente deve ficar esperto com as falsas promoções. Segundo a consumidora Ana Clara Duarte, muitas vezes, os preços são fraudados. “Por ser estoque que sobrou, o preço fica menor e a gente se atrai pra vir comprar, mas muitas vezes o preço que dizem que está na promoção, na verdade, é quanto o produto vale normalmente”, comenta.

Balanço

Segundo Tertulino Passos, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI), as vendas do Natal e Ano Novo foram satisfatórias. “Estamos fazendo o levantamento com mais lojas, mas podemos afirmar que as vendas cresceram em relação ao saldo do ano passado”, afirma.

Para quem ainda não teve tempo de comprar os produtos em liquidação, o Sindilojas/PI garante que as vendas com preços baixos irão até a próxima semana. “Já têm algumas lojas fazendo promoção esta semana. Mas, as promoções se iniciam efetivamente na próxima semana”, garante.

Supermercados

Além das lojas do Centro de Teresina, os supermercados também estão com promoções para atrair os consumidores que pouparam no fim do ano para aproveitar as ofertas tradicionais do mês de janeiro. A rede Extra, por exemplo, realiza o seu já tradicional Saldão, entre os dias 3 e 7 de janeiro, com ofertas em diversas categorias e condições de pagamentos diferenciadas.

Os descontos nas categorias de Bazar e Eletro podem chegar em até 60% e, para os clientes que optarem por utilizar o cartão do supermercado, o pagamento dos produtos de eletro pode ser feito em 20 vezes sem juros; nos demais cartões, o parcelamento chega a 10 vezes sem juros.

Entre as principais ofertas estão os pneus aro 14, com 50% de desconto na compra da segunda unidade, e as bicicletas e brinquedos, com 20% de desconto. Já em Eletro, todos os fogões, micro-ondas e fornos elétricos estarão com 25% de desconto.

Virgiane PassosGabrielle Alcântara