Ciclista usa chifres e protesta contra falta de ciclovias em obra inaugurada

Um protesto inusitado chamou atenção das autoridades que participaram da solenidade de inauguração do elevado da avenida Miguel Rosa, na manhã desta quinta-feira (19). Um ciclista, usando um chapéu com chifres de bode, protestou contra a falta de ciclovias ou ciclofaixas no local.



Foto: Elias Fontinele/ODIA

Foto: Elias Fontinele/ODIA



O homem acompanhou todo o percurso feito pelas autoridades e conversou com o governador Wellington Dias (PT) sobre a necessidade de ter sido pensado um espaço para os cliclistas no projeto da obra. O petista justificou que ciclovias e ciclofaixas são obras de responsabilidade do município.



Outros protestos

Em setembro, os ciclistas de Teresina protestaram contra a retiradas de espaços destinado à sua travessia. Eles alegam que a Capital possui apenas 40 km de ciclovia, mas elas estão sendo retiradas em algumas avenidas. Na Duque de Caxias, na zona Norte, a previsão é de retirar 2,4 quilômetros de ciclovia. Já nas avenidas Presidente Kennedy e Miguel Rosa, houve o estreitamento de 10,76 km.

De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), a ciclovia que existia ao longo da Avenida Duque de Caxias será transferida para as ruas laterais e dará lugar ao Corredor de Transporte Público II, tendo como base o Plano Cicloviário.

A nova ciclofaixa terá 6,4 quilômetros e fará ligação com outra já existente na Avenida Freitas Neto, passando também pela Avenida União, onde funcionará o Terminal do Buenos Aires, e ainda pelas ruas Batalha, Gonçalves Ledo, Roraima e Guaporé, fazendo ligação também com a ciclofaixa da Avenida Marechal de Castelo Branco.

Nayara Felizardo