Ceia natalina: preços estão mais baixos que no ano passado

Com o 13º salário já em conta, começa a corrida para a compra dos alimentos da ceia de Natal, como o peru, panetone e nozes. Neste período, é importante economizar e estar atento aos preços para garantir uma ceia farta e econômica.

Segundo dados divulgados pelo Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais (Nupes), os alimentos tradicionais do período natalino estão com preços reduzidos em 2017. As nozes foram, entre os produtos pesquisados, o com maior queda no preço. Já o peru foi o único com elevações constatadas, o preço do ovíparo está 2,63% mais caro este ano.

Em Teresina, o consumidor pode encontrar o quilo do peru pelo valor de R$ 8 até R$ 16,38, sendo que a compra pode ser dividida em até três vezes no cartão. Já o panetone está custando em média R$ 14, constatando a baixa no valor do produto, que está 5,69% mais barato em relação a 2016.



O consumidor pode encontrar o quilo do peru pelo valor de R$ 8 até R$ 16,38 em Teresina (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Com o aumento no preço do peru, o aposentado Sebastião Nunes diz que vai ficar no frango mesmo. “Eu preiro icar no franguinho, uma uva passa pra colocar no arroz e a carne mesmo”, comenta.

Já o funcionário público, Igor Macêdo, conta que a ceia tradicional deve prevalecer. “Sempre tem que ter peru, panetone, salpicão e tortas. Tem que ser fartura, não é”, afirma. Antônio Carlos de Sousa, também funcionário público, reclama dos preços, mas observa uma melhora. “Tá caro, mas melhorou um pouco”, pondera.

Dica Por sua vez, o economista Fernando Galvão alerta para os gastos com a ceia e os presentes neste período. “O ideal é que se faça um planejamento financeiro para não gastar tanto no período natalino, seja com a ceia ou com presentes”, alerta.

