Casa abandonada é abrigo para usuários de drogas

Em meio às grandes construções na Zona Leste de Teresina, uma casa abandonada no cruzamento da Avenida Dom Severino com Rua Granada chama atenção por conta de seu estado deteriorado. A edificação não tem portões, parte dos muros estão destruídos. O interior do imóvel bastante danificado serve de abrigo para moradores de ruas e usuários de drogas.

Adentrar a casa não é uma tarefa difícil e lá dentro é possível encontrar sinais de habitação com a presença de carvão e madeira queimados; também é visto garrafas de vidro e latinhas de refrigerante. Além disso, o local possui muitos entulhos e sinais de depredação, com paredes quebradas e armários danificados.

Local possui muitos entulhos e sinais de depredação, com paredes quebradas e armários danificados. (Foto: Moura Alves/ O Dia)

A funcionária de um estabelecimento comercial próximo ao imóvel, Márcia Fernanda Amorim, relata que a loja já foi furtada e, na ocasião, a ação ocorreu no início da manhã e os bandidos chegaram a levar apenas alguns artigos de vestuário do local. Por isso, após o ocorrido, Márcia revela que vários comerciantes das proximidades se juntaram para expulsarem os habitantes do imóvel.

“Nós chamamos a polícia porque deu muito problema para gente porque juntava muitos grupos de usuários de drogas. Tinha muito lixo, eles bebiam muito e no outro dia o cheiro era péssimo. O problema não é que eles usavam drogas, é porque depois passaram a pedir dinheiro e ocorreu o furto”, conta.

Além disso, a funcionária fala que a edificação abandonada era foco de insetos, baratas e ratos por conta da grande quantidade de lixo acumulado, mas, após entrarem em contato com Prefeitura e os donos da casa, foi feita limpeza que diminuiu os resíduos. “O que os proprietários diziam é que a casa estava em questão, que era herança de vários irmãos e nenhum se responsabilizava, eles não entravam em acordo. Não entram em acordo para limpar, mas entra em acordo para colocar outdoor”, reclama.

Quem também tem reclamações é a administradora Raquel Pessoa, que mora ao lado da residência abandonada, onde os muros de ambas as casas são os mesmos. Da mesma forma, ela relata a presença de cupins que chegaram a propagar a espalhar-se em sua casa e ela acredita que seja por conta dos móveis de madeira abandonados na residência ao lado.

A moradora conta que percebe movimentações na casa, principalmente no período noturno, em que escuta barulho de garrafas e sente cheiro do que possivelmente podem ser drogas. Segundo Raquel, o local está abandonado há cinco anos; a administradora conta que seu muro é alto, no entanto, de dentro do outro imóvel é possível visualizar o interior da residência da administradora. “Eles podem ver a casa da gente, ver se tem movimento, ali da exatamente na janela do meu quarto. A janela do quarto fica fechada o tempo todo praticamente, porque não tem privacidade”, fala.

Tanto a parte interna quanto externa da casa estão deterioradas (Foto: Moura Alves/ O Dia)

População pode denunciar imóveis e terrenos baldios

O gerente de fiscalização da Superintendência de Desenvolvimento Urbano da zona Leste (SDU/Leste), Lupércio Medeiros, informa que a maioria dos terrenos baldios e casas abandonadas identificados pelo órgão é imóveis com problemas de inventário ou que está disponível para alugar ou vender, mas os proprietários não cuidam. Segundo ele, a limpeza dos terrenos é regulamentada pelo Código de Postura do Município, em que o proprietário de terrenos da zona urbana deve mantê-los limpos, murados e com calçada construída.

De acordo com Lupércio Medeiros, em 2016 foram identificados 46 imóveis em situação de abandono na região que compreende as Avenidas Homero Castelo Branco, Dom Severino e Lindolfo Monteiro, onde os proprietários foram notificados.

Em relação à casa localizada na Avenida Dom Severino, o gerente de fiscalização informa uma equipe será enviada até o local para identificar o tipo de procedimento a ser realizado e notificar o proprietário. Após a notificação, é dado prazo de até 90 dias para fazer os reparos necessários no local, seja fazer limpeza, colocar portão, construir muros. Caso o proprietário não cumpra com a solicitação, a multa pode variar de R$ 600 a R$ 3 mil. “Se o dono já foi notificado e multado, então tem reincidência de multa. Apesar disso, nós não percebemos muito resultados, mesmo com a fiscalização e multas”, revela.

A superintendência toma conhecimento desses locais abandonados a partir de denúncias da população e por meio de fiscalizações rotineiras. A denúncia pode ser feita na sede da SDU/Leste, localizado na Avenida João XXIII, 2715 ou por meio de telefone, no número 3215 7877.

