Carro de detento fica estacionado dentro da Casa de Custódia e Sejus apura

O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi) denunciou nesta segunda-feira (02) que presos da Casa de Custódia estariam recebendo regalias, dentre elas ter um carro à sua disposição. O veículo, que está estacionado no presídio há dias, pertenceria a um detento, de nome Francisco Evandro Sampaio da Silva, que teve progressão na pena e vai passar para o regime semiaberto na Casa de Albergados.

O diretor sindical do Sinpoljuspi, Jefferson Dias, explica: “O carro é deste preso, acusado de homicídio, que vai cumprir a pena agora em regime semiaberto, saindo para trabalhar durante o dia e retornando para a Casa de Albergados durante a noite. O carro vai ser usado por ele para ir e voltar do trabalho, mas não deveria estar estacionado dentro do presídio, muito menos antes de ele ter a progressão da pena devidamente autorizada”, relata Jefferson.



Foto: Divulgação/Sinpoljuspi

De acordo com ele, qualquer veículo que pertença alguém de dentro da Casa de Custódia, seja detento ou agente, deve ficar estacionado em uma área específica para isto. Há um estacionamento próprio para abrigar estes veículos, uma vez que colocados em locais de fácil acesso pelos presos, ele pode acabar sendo usado para fins ilegais como tentativas de fuga, por exemplo.

O outro lado

Sobre as denúncias de regalias por parte dos presos e do veículo estacionado dentro da Custódia, o secretário de Justiça, Daniel Oliveira, informou que tudo será devidamente investigado pela nova equipe de direção penitenciária que assumiu as funções hoje. “Toda e qualquer denúncia será apurada, ainda que não tenha prova. Nós vamos investigar qualquer fato que chegar, conforme a lei determina”.

Em vistoria, agentes encontram criança embaixo da cama de acusado de estupro

A crise no sistema penitenciário do Piauí se manifestou também na regulação das visitas. Nesta segunda-feira (02), agentes encontraram um menino de 11 anos escondido debaixo da cama de um preso acusado de estupro em um pavilhão da Casa de Custódia. De acordo com Jefferson Dias, a crianças teria entrado com os pais na visita realizada ontem (01), mas por motivo ainda a ser apurado, não deixou o presídio com eles.

“Ele foi retirado pelos agentes e encaminhado ao IML para exames, mas nada de mais foi atestado. De lá, seguiu para a Central de Flagrantes para a identificação de praxe”, explica o representante do Sinpoljuspi.

Por meio de nota, a Sejus informou que o preso e os pais da criança também foram encaminhados para a Central onde prestaram depoimento. A Secretaria está investigando o caso.

Maria Clara Estrêla