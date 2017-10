Carro capota ao bater em estrutura e Ponte Metálica fica interditada

Um veículo do modelo Golf, de placa PIN 5612, capotou, por volta das 14h desta quarta-feira (11), durante a travessia na Ponte Metálica, que liga Teresina ao município de Timon, no Maranhão, causando transtornos ao trânsito da região. Um vídeo do sistema de monitoramento da guarita da ponte, mostra o momento em que o carro bate na estrutura e capota.

Nas imagens é possível ver que, após o carro capotar, outros motoristas saem dos veículos para ajudar. De acordo com o diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Timon (DMTrans), Jeremias Sampaio, o acidente ocorreu após a condutora do veículo perder o controle da direção durante a passagem dos trilhos, o que levou o carro a se chocar com uma das alças da ponte e capotar.

Ainda segundo o diretor do DMTrans, o condutor, que não teve a identidade revelada, não sofreu nenhum ferimento, apenas danos materiais. "O SAMU chegou ao local e removeu a condutora de dentro do veículo, e com o auxílio do Corpo de Bombeiros conseguimos retirar o veículo", explica.

O tráfego na região foi interrompido por cerca de 1h30, mas já foi normalizado.

Carro capota e Ponte Metálica fica interditada. (Foto: Reprodução)







Veja vídeo:





Nathalia Amaral