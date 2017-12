Carne suína é mais recomendada no Ano Novo

Passada a ceia de Natal, muitas pessoas já começam a pensar em como será a refeição do Ano Novo. No Brasil, há algumas superstições com relação aos pratos mais indicados para este período, como evitar carne de aves, que ciscam para traz, e optar por suínos, que fuçam para frente, o que significa sorte.

Pensando nisso, o chefe Antônio Lisboa dá sugestões do que pode ser preparado neste período, à base de carne suí- na. Ele explica que os pratos de Ano Novo devem ser mais práticos e fáceis de preparar, como pernil, lombo e costelinha, que podem ser feitos assados ou ao molho.

“Normalmente, as pessoas querem comer, se divertir, buscam algo que não dê muito trabalho e permite uma maior confraternização. Uma boa sugestão é o pernil com molho de laranja ou frutas”, cita.

A costelinha e a costelinha paulista caem bem nas festas de Réveillon e são fáceis de preparar. Para acompanhar esses pratos, um bom molho barbecue ou farofa temperada fazem uma excelente combinação. De acordo com o chefe, as farofas mais indicadas para o pernil são aquelas temperadas, deixando que o sabor da carne tempere a mistura.



Costelinha suína é uma das opções de pratos para a virada de ano (Foto: Folhapress)



Já o acompanhamento do lombo pode ser uma farofa temperada com ovo, azeitonas e castanhas do Pará ou caju, deixando mais crocante. O acompanhamento das costelinhas deve ser um molho mais cítrico, à base de vinagrete.

“A costelinha paulista vai muito bem com um molho barbecue, que tem como base o molho inglês, ketchup, açúcar mascavo, alho, cebola, azeite e vinagre. Ele é próprio para a carne, mais cremoso e um pouco adocicado”, fala.

Mas, para quem não abre mão de um bom churrasco, uma opção é utilizar a picanha, maminha, contrafilé ou costela na brasa. “O churrasco é sempre prático, saboroso e atrai muito as pessoas, até porque elas não querem perder tempo cozinhando”, destaca o chefe Antônio Lisboa, acrescentando que o arroz colorido também é um excelente acompanhamento.

Sugestões de pratos vegetarianos e veganos

Engana-se quem pensa que uma ceia vegetariana é sem graça e deixa a desejar. Além de pratos saudáveis, com cores e sabores variados, os adeptos desta alimentação, que não inclui carne, iniciam o ano celebrando a vida.

“Com a chegada de um novo ano e celebrar a vida que se renova, é importante que possamos fazer isso sem causar sofrimento ou dor para outros seres, por isso, nada melhor que preparar pratos vegetarianos e veganos na ceia de Ano Novo”, defende Gabriel Noleto, proprietário de um restaurante vegano.

Ele aproveita para dar sugestões, desde lasanhas, rocamboles, escondidinho, entre outros, que servem como principal e aperitivo. Para quem é vegetariano ou vegano, é importante adaptar os pratos. Ao fazer uma lasanha, o queijo utilizado pode ser feito de castanha, assim como a proteína de soja para substituir a carne moída, ou um purê de batata sem leite.



Hambúrgueres podem ser feitos com vários ingredientes, como feijão, ervilha e grão de bico (Foto: O Dia)



“Tudo é uma questão de tempero e as opções são imensas e bem variadas. Dá para fazer salgadinhos, bolos e muitas receitas são possíveis de encontrar na internet. Algo simples são os hambúrgueres, que podem ser feitos com vários ingredientes, como feijão, ervilha, grão de bico, entre outros”, cita Gabriel Noleto.

Receita

Para o preparo do hambúrguer, é necessário deixar o grão de molho por, pelo menos, oito horas. Cozinhar até que esteja bem macio e escorrer a água. Em seguida, esse grão deve ser processado, ou seja, amassado com um garfo ou em um processador e acrescentar temperos nessa massa, como cebola e água, assim como farinha. “A pessoa pode variar o tempero, a leguminosa, a farinha e, assim, ter uma variedade de hambúrgueres para sua ceia, além de fazer um molho especial para acompanhar”, finaliza

Isabela Lopes - Jornal O Dia