Cantora Alcione fecha temporada 2017 do Projeto Seis e Meia

O Projeto cultural Seis e Meia traz a Teresina no próximo dia 12, encerrando a temporada 2017, um grande nome do samba brasileiro, Alcione. Com duas sessões, o evento acontecerá no Theatro 4 de Setembro. A abertura do show fica por conta do grupo Sambatom.

Com uma carreira sólida, 42 ábuns e nove DVDs gravados, Alcione já ultrapassou a marca de oito milhões de discos vendidos, fez shows em mais de 30 países e perdeu a conta de quantas vezes cruzou o Brasil de ponta a ponta com turnês prestigiadas pelo público. A cantora, que gosta de desafios, fez um espetáculo no projeto "Inusitado", interpretando apenas canções em francês. Também já se apresentou no Rock In Rio em um show que homenageava a Cidade Maravilhosa. E, apesar de estar no templo do rock, sua performance conquistou o público que foi assistir às estrelas do gênero.



Alcione se apresentará em duas sessões no Theatro 4 de Setembro. Foto: Divulgação

Alcione irá apresentar em Teresina o show Boleros, turnê que a artista vem apresentando desde o ano passado. O show é uma fusão entre o novo projeto de boleros e os maiores sucessos da sua carreira, com canções românticas, samba e as principais músicas que transformaram a artista em uma das principais estrelas desse país. Canções como: Estranha Loucura, Além da Cama, A Loba, Mulher Ideal, Faz Uma Loucura Por Mim, Meu Ébano, Gostoso Veneno, Não Deixe o Samba Morrer, farão parte do seu repertório.

A venda de ingressos começa nesta quinta-feira (7), e será realizada exclusivamente na Galeria de Artes Nonato Oliveira, no Club dos Diários, a partir das 8h. Os valores são R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) para a primeira sessão e R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) para a segunda.



A banda local Sambatom fará a abertura do evento. Foto: Divulgação

O projeto Seis e Meia traz a capital e ao interior shows de cantores de renome nacional e também dá oportunidade a artistas locais destacados. Em 2017 grandes nomes passaram projeto, como Zeca Baleiro, Diogo Nogueira, Agnaldo Timóteo, Erasmo Carlos, Frejat, Fernando Mendes, Amelinha, Simony e Moacyr Franco.

Da redação