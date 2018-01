Canteiro da Avenida Frei Serafim sofre com falta de manutenção

Além de ser uma importante via de circulação de veículos, a Avenida Frei Serafim também é conhecida por seu extenso canteiro central, que é percorrido diariamente por inúmeros pedestres. Mas o que já foi um significativo símbolo da cidade e uma área de convívio no Centro de Teresina, hoje encontra-se em situação de abandono e descaso.

A procura por uma lixeira em quase toda a extensão do canteiro central da avenida é uma tarefa quase impossível de ser realizada. Consequência disso é a grande quantidade de lixo que se acumula pelo espaço.



O aposentado Emílio Martins, de 78 anos, é maranhense e vem mensalmente a Teresina fazer tratamento de saúde. Ele lembra que essa nem sempre foi a situação do canteiro central da Frei Serafim. “Antigamente, isso aqui era limpo, não tinha essa sujeira toda não. Hoje tá assim, abandonado e feio”, relata.

Além do acúmulo de lixo, outro ponto que chama a atenção são os bancos do passeio. Os que resistem às depredações quase que não oferecem condições de uso, dada as péssimas condições de conservação. “Quase não encontro banco para sentar, todos sujos”, conta Emílio.

A arborização, uma das principais marcas do canteiro central da avenida, também se encontra em estado de abandono. Árvores sem a devida poda, principalmente no período de chuvas, colocam os transeuntes em perigo, além de ameaçarem a rede elétrica da avenida. Além disso, as poucas plantas que ainda ornamentam o canteiro apresentam um aspecto de descuido.

Procurada pela reportagem, a Superintendência de Desenvolvimento Urbano da região Centro/Norte (SDU-Centro/Norte) afirmou ter conhecimento da situação em que se encontra o canteiro central da Avenida Frei Serafim e se prontificou a realizar os reparos emergenciais, como a substituição dos bancos danificados e a instalação de novas lixeiras.

Já a Gerência de Serviços Urbanos da SDU-Centro/Norte, responsável pela manutenção das plantas do canteiro, informou que um problema no sistema de irrigação do local está dificultando a rega das plantas, mas que o serviço está sendo feito de forma manual, com o auxílio de um carro pipa, diariamente.

Passeio pode dar espaço para sete paradas de ônibus

Não bastasse todos os problemas já citados pela população, o canteiro central da Avenida Frei Serafim ainda pode perder parte de seu espaço para abrigar sete novas paradas de ônibus.

Esta não é a primeira vez que se tenta alterar a estrutura do passeio da via, no entanto, uma série de legislações protege a estrutura, principalmente a ambiental, visto que, para execução dessas obras, a Prefeitura teria que realizar a derrubada de várias árvores, causando um grande impacto ambiental.

Procuradas pela reportagem, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) e a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (Semplan) não prestaram maiores informações sobre o projeto.





