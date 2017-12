Campanha pode ajudar 200 famílias com doações de ceias natalinas

A campanha “Vai ter ceia, sim” promove há 3 anos em Teresina, doações de alimentos para a ceia natalina em bairros de vulnerabilidade social e econômica. O coletivo composto por voluntários teve início em 2015 e desde então proporciona à famílias sem condições financeiras, uma ceia de Natal. As metas de entrega crescem a cada final de ano.



A ideia surgiu de uma atividade realizada anteriormente por Laura Brandão, membro do coletivo, que distribuía sopa para moradores de rua há cinco anos. Em 2015, as reflexões sobre a representatividade do período natalino seria base para a organização do coletivo em promover a campanha “Vai ter ceia, sim”.

Segundo Laura, a campanha teve início com número escasso de voluntários, mas que aos poucos está crescendo. “Nós começamos com 3 pessoas fazendo todo o trabalho e hoje somos um grupo de mais ou menos 15 pessoas”, conta.

O principal objetivo do “Vai ter ceia, sim” é promover uma ceia nas casas de famílias, o que difere de arrecadação de cestas básicas. “A ideia é arrecadar ceias de Natal e não cestas básicas”, esclarece. Os alimentos que podem ser doados são: Frango, arroz, feijão, macarrão, farinha, panetone, chocolate e refrigerante. A população também pode doar R$ 50,00 reais que é o valor da cesta com os produtos.

Em 2015 a entrega foi feita na Vila Angélica, Zona Sul da Capital, cerca de 80 ceias foram entregues; Em 2016, a meta alcançou 161 ceias para os bairros da zona sul Palitolândia e Porto Alegre. Nesta terceira edição, o coletivo espera receber 200 ceias, até o momento foram arrecadadas cerca de 140 e o grupo ainda está decidindo o lugar que receberá as doações.

O membro do coletivo, Anderson Miura, esclarece sobre a satisfação e a inquietação de poder proporcionar um natal para várias famílias. “Nós [grupo] acreditamos no trabalho voluntário. É a crença na capacidade humana em transformar, mesmo que temporariamente, a realidade do outro”, finaliza.

A novidade na edição deste ano é o recebimento de brinquedos, com a hashtag: #vaiterbrinquedotambém, devido à grande expectativa das crianças com o período natalino. Para a doações dos mesmo, o grupo pede que entrem em contato com os número (86) 9 8121-4121 ou (86) 9 9492-9494 para agendar a visita no local de entrega da doação. O recebimento pode ser feito até dia 21 de dezembro.

O grupo também recebe doações nas contas bancárias: Banco do Brasil (Agência 4708-2/ Conta poupança 8263-5) ou pela Caixa Econômica Federal (Agência 0029/ Op: 13/ Conta poupança: 00103767-6). E como forma de deixar a campanha mais visível e transparente, todos os depósitos, transferências são divulgadas na página do facebook e conta do instagram do “Vai ter ceia, sim”.

Biá BoakariGabrielle Alcântara (Especial para o Em Dia)