Caminhada Rosa mobiliza pessoas para importância do diagnóstico precoce

Marlene integrava a multidão de mais de sete mil pessoas que percorreu, ontem (8), a Avenida Raul Lopes em prol do Outubro Rosa, campanha que conscientiza sobre a importância do diagnóstico precoce, tratamento e cura do câncer de mama. Ela está em tratamento há seis meses e sua presença na Caminhada Rosa faz reafirmar o que sente diariamente: “ter apoio é fundamental para buscar a cura”, ressalta. ´

E esse apoio fez pessoas de diferentes faixas etárias, gêneros e classes sociais se unirem em prol da mesma causa. A sobrinha de Marlene, Vanderlúcia Oliveira, destaca o porquê da mobilização. “A gente sempre se sensibiliza quando tem um ente querido passando por um tratamento de câncer, esse apoio é fundamental para ajudar mais pessoas a passarem por essa doença”, destaca.

Em sua 11ª edição, a Caminhada Rosa mostra que a difusão de informações tem surtido efeito não só em Teresina, como em todo o Estado. O mastologista Luiz Ayrton, presidente da Fundação Maria Carvalho Santos, lembra dos avanços que o evento tem alcançado ao longo dos anos. “Começamos com 50 pessoas e hoje vemos milhares apoiando nossa causa. Temos conseguido sensibilizar os gestores e essa caminhada que acontece aqui, já passou também pelos municípios de Oeiras, Francisco Santos, Cristalândia. É recompensante vê que a informação e ações de compromisso têm chegado cada vez mais longe”, destaca.

Da zona Norte de Teresina, Leide Medeiros, de 62 anos, participou do evento com toda família pela primeira vez. Para ela, a caminhada é um compromisso com a vida. “Na minha família, tenho pessoas que já saíram curadas do câncer de mama e por isso que vale a pena comemorar. Essa caminhada é pela vida”, destaca.

Ao percorrer a extensão da Avenida Raul Lopes, embalados pela música tema da campanha Outubro Rosa, por capoeiristas e muita empolgação, os passistas receberam uma chuva de rosas despejada por um helicóptero que sobrevoou a multidão. O momento é um dos mais emocionantes do percurso.

No evento, o prefeito Firmino Filho destacou sobre a conscientização e o apoio à causa. “Nós temos essa marcha que se transformou em uma tradição dentro de Teresina, especialmente por termos o doutor Luiz Ayrton, que assumiu esse papel de conscientizar sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e junto com voluntários que se doam passam a energia necessária para esse movimento crescer e fazer muitas vidas serem salvas por conta dessa mobilização rosa”, destaca.

Além da caminhada, uma corrida de rua mobilizou 240 participantes junto ao evento.

Fundação Maria Carvalho faz trabalho de apoio a mulheres com câncer de mama

Desde 1998, a Fundação Maria Carvalho Santos atua em Teresina com iniciativas voltadas a fomentar o diagnóstico precoce do câncer de mama e a adaptação social da pessoa durante e após o tratamento da doença.

A entidade cadastra mulheres para receber atendimento gratuito com mastologistas, fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas e conta ainda com vários projetos voltados à conscientização para prevenção da doença, oficinas de arte e dança para as pacientes.

O presidente da Fundação, mastologista Luiz Ayrton, lembra que a campanha Outubro Rosa, mobilizada pela entidade, não se resume apenas à caminhada, mas a várias ações de conscientização e incentivo à prevenção e à descoberta do diagnóstico precoce que acontecem por toda a cidade.

Nesta edição, foram distribuídas 1.220 senhas para pacientes fazerem mamografias gratuitas nos hospitais cadastrados junto à instituição. Além disso, 30 médicos voluntários estão mobilizados para a campanha no intuito de dar orientações sobre a doença.

Para realizar o trabalho, a Fundação tem por base de seus recursos a contribuição de seus membros e associados e conta com o trabalho voluntário de pessoas que doam parte de seu tempo à colaboração com os assistidos.

“Existem várias maneiras de colaborar com a Fundação, que pode ser feita com doação direta, apoiando nossos projetos, seja a sociedade civil ou os gestores públicos, além da mobilização do empresariado. É importante que essas empresas que se ‘pintam’ de rosa busquem também trazer um impacto direto na sociedade, apoiando as ONGs que fazem o engajamento para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com câncer”, explica Luiz Ayrton.

